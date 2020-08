Imprudencia humana genera ataques de cocodrilos en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco. - Ataques de cocodrilos se deben a la imprudencia de los seres Humanos, al internase en las zonas habitadas por los saurios, por lo que es necesario no ingresar en la zonas habitables de dichos animales especialmente en temporada de lluvias, época de migración de los reptiles

Lo anterior fue señalado por Armando Rubio, especialista en cocodrilos, al hablar sobre la migración de los saurios durante los meses de lluvia, lo que pone en peligro a humanos que se internan en aguas habitadas por el saurio, pero también al propio reptil.

En ese sentido, manifestó que la gran mayoría de los ataques se deben precisamente a que los humanos no respetan el área en que los cocodrilos hacen su vida o que durante lluvias buscan nuevas zonas habitables.

Dijo que las personas no deberían acercarse a las zonas en la que habitan los cocodrilos, ya que, en caso de algún ataque, el humano puede morir; pero también el saurio puede ser sacrificado, de acuerdo a algunos protocolos en lo que se usa como última instancia.

“Hay que respetar el hábitat del cocodrilo, por favor no hay que adentrarse en el hábitat del cocodrilo, no hay que alimentarlos, no hay que capturarlos, no hay que pescar, no hay que nadar donde hay cocodrilos”.

Señaló, que normalmente en los conflictos humanos-cocodrilo es el saurio el que pierde, aunque en algunos casos, los menos, humanos también llegan a morir, aunque mucha gente piensa que son más las personas que mueren en las fauces de dicho animal.

Cabe recordar que en este momento Puerto Vallarta se encuentra en plena temporada de lluvias, por lo que muchos ejemplares del saurio, especialmente jóvenes, realizan migración dentro de arroyos y canales buscando nuevas zonas habitables.

“La población de cocodrilos que tenemos aquí en la bahía, tanto Nayarit, como Jalisco, es muy dinámica y más en estos tiempos, en esta temporada de lluvia se forman los cuerpos de agua, se forman lagunitas, charcas, que a ellos les encantan año con año ir a visitar y habitarlo ahí”.

En el mismo sentido, indicó que en estas épocas de lluvias, los cocodrilos son muy vulnerables de ser atropellados, por lo que se pide a automovilistas que tengan mucho cuidado cuando conduzcan por las principales avenidas de Puerto Vallarta.

