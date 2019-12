Imputan a otro ex Secretario de Salud en Jalisco

Guadalajara, México.-La Fiscalía Anticorrupción del Estado imputó a Jaime Agustín González Álvarez, ex titular de la Secretaría de Salud, dentro de la misma carpeta de investigación que abrió en contra de Antonio Cruces Mada.

En un comunicado, la instancia responsable de procurar justicia informó que la audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso contra González Álvarez y otros tres ex funcionarios de Salud se celebró este miércoles.

El delito que se les imputa a los cuatro ex servidores públicos es el de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

"Los imputados Jaime Agustín 'N', ex secretario; José Luis 'N', ex director general de Administración; Luis Daniel 'N', ex director de planeación y Miguel Ángel 'N', ex director de administración, solicitaron la ampliación del término a 144 horas, plazo en el que se resolverá sobre la vinculación a proceso, fijando la reanudación de la audiencia hasta el próximo lunes", señala la Fiscalía en su comunicado.

La petición fue aceptada por el Juez Onceavo de Control, José Luis Álvarez Pulido, por lo que en ese periodo los imputados podrán presentar argumentos a su favor.

El juzgador dictó dos medidas cautelares: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas dos carpetas de investigación contra el también ex Secretario de Salud, Antonio Cruces. La primera de ellas -sobre la cual tiene una suspensión definitiva- es por la que están imputando también a González Álvarez.