Inaugura Musa exposición virtual

Guadalajara, Jalisco. - La emergencia sanitaria a causa del Covid-19 ha cambiado la dinámica de los museos tapatíos y ahora las exposiciones se muestran de manera virtual, como el caso de "Fragmentos", una exhibición individual de José de Jesús Olivares, que abriría sus puertas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara en marzo pasado.

Hoy, el recinto universitario lanzó una inauguración virtual de la muestra integrada por 70 obras abstractas, a partir de un video con el artista y poco a poco irá liberando contenidos multimedias y dinámicas interactivas a través de sus redes sociales, para dar a conocer esta colección que no tiene fecha de inauguración presencial porque todavía no se tiene certeza de cuándo volverá a abrir el museo.

"Me gusta caminar por las calles de la Ciudad, mirar las fachadas de sus casas, sus edificios, sus parques, banquetas, las grietas en sus muros, las líneas, los enjarres, los colores, las texturas, me gusta también observar cómo se van transformando estas construcciones con el tiempo, acumulando capas y capas de pintura, de grietas, de resanes y otros añadidos.

"Cuando salgo a caminar llevo conmigo y siempre lo he llevado desde mi niñez un saco imaginario donde voy guardando todos esos fragmentos ya sea de casas, de objetos, o de juguetes que he visto, que he tenido y que llamaron mi atención en su momento, cuando estoy en mi taller tomo de este saco un poco o un mucho de estos fragmentos, los deposito sobre la mesa y me pongo a trabajar con todos", describe el artista, a través del video.

Desde hace tres semanas, en el canal del Musa en Youtube se han empezado a publicar videos que relatan desde la historia del edificio que alberga al recinto de arquitectura ecléctica, que se construyó en las primeras décadas del siglo 20.

También hay contenidos sobre la colección de arte del Musa, que empezó a formarse desde 1994 y que incluye más de una treintena de obras de artistas como Lucía Maya, Martha Pacheco, José Fors y Sergio Garval, entre otros.

