Incumple Fiscalía con Derechos Humanos en Jalisco por muerte de mujer Wixarika

Guadalajara, Jalisco. - Liliana, mujer wixárika, fue hallada sin vida colgada de un árbol el 3 de marzo del 2020 en la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic.

Ella sufría violencia de su pareja, pero investigadores de la Fiscalía iniciaron la carpeta como suicidio, no como feminicidio, como lo marca la ley. No entregaron copia de la carpeta de investigación a la familia, permitieron que evidencia fuera quemada y que la familia no pudiera tener ni verdad ni justicia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los intentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para que la Fiscalía deje de violar los derechos de detenidos, de su personal y sobre todo de las víctimas han sido en vano.

Leer más: México, cerca de los dos millones y medio infectados por Covid-19: 11 abril

Desde el inicio de la actual Administración estatal y hasta principios de marzo del 2021, la Fiscalía del Estado recibió 42 de estas recomendaciones, de las cuales aceptó 35 y no ha podido cumplir con alguna, entre ellas la 25/2020, que corresponde al caso de Liliana.

El órgano vigilante de los derechos humanos emite una recomendación cuando documenta que alguna institución violó derechos fundamentales garantizados en la Constitución, como el derecho a la legalidad, a la verdad, a una vida libre de violencia y a la seguridad.

La recomendación es un llamado que la Comisión hace a las instituciones para que reparen el daño a las víctimas, se sancione a los funcionarios señalados para evitar impunidad y cambie sus prácticas para evitar que vuelva a suceder.

Su incumplimiento implica que la Fiscalía, aunque aceptó que la institución violó derechos y satisfaría los puntos recomendatorios, no remedió los problemas detectados.