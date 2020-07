Incumplen a 22 Amparos por medicinas contra el cáncer infantil

Guadalajara, Jalisco.- Los padres de familia que tienen hijos con cáncer en el estado de Jalisco en lo que va del año han presentado ante Juzgados de Distrito de Jalisco 59 Amparos para que se les garantice el abasto de medicamentos oncológicos.

Sin embargo, las instituciones han incumplido con cerca de 22, aseguró Pablo López, abogado y subdirector de Nariz Roja AC, asociación que acompaña a los infantes en el proceso de su enfermedad.

Por las vías legales se interpusieron 33 amparos en contra del IMSS y 26 al Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca.

"Lo que ha sucedido es que no tienen el medicamento, no hacen nada por conseguirlo y les dicen que les pueden aplicar otro y supuestamente les sustituyen -en algunos casos, no en todos- con otro medicamento sin tener la certeza de que efectivamente sea el idóneo", acusó.