Informa Enrique Alfaro captura de presunto enfermero que vendía vacunas falsas contra el Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez compartió a través de sus redes sociales un mensaje en donde informó que tras una denuncia ciudadana se logró la detención de un enfermero que realizaba la venta de vacunas falsas contra el Covid-19 en la ciudad de Guadalajara.

Presuntamente los medios locales han señalado que el sujeto que vendía las vacunas contra el Covid-19 era un enfermero, sin embargo, el mandatario emecista resaltó que el biológico era falso y que la persona ya fue capturado por las autoridades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Esta madrugada, gracias a una denuncia ciudadana, fue detenida una persona que, presuntamente, estaba vendiendo vacunas contra el #COVID19. Por supuesto, eran falsas”, compartió a través de sus redes sociales Enrique Alfaro.

Asimismo, el gobernador del estado señaló que el sujeto cometió un delito federal, además que de tratarse un tema relacionado a la pandemia del Covid-19, jugó con la esperanza de los ciudadanos, por lo que ya fue puesto a disposición de las autoridades federales de la Fiscalía General de la República (FGR), para que realicen el procedimiento correspondiente bajo la ley.

Leer más: Llegan a Veracruz más de 63 mil dosis contra Covid-19 para vacunar a adultos mayores

De igual manera, el integrante de la Alianza Federalista pidió a la población que no se dejen engañar, pues las vacunas contra el Covid-19 son gratuitas y son proporcionadas por el Gobierno federal, además de amagar que las personas que continuen realizando este tipo de acciones están cometiendo delitos contra la salud, por lo que podrán ser sancionados.

“No te dejes engañar, las vacunas contra el #COVID19 no se venden, no existen en el mercado, son gratis y administradas por el Gobierno federal. Y de una vez les digo, para dejarlo claro: a quienes quieran aprovecharse de la desesperación de las personas, todo el peso de la ley”, señaló el ex alcalde de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

El gobernador de Jalisco, informó sobre la captura de un sujeto que vendía vacunas contra Covid-19 en Guadalajara

La Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Jalisco, realizó la detención del enfermero, el cual fue denunciado por presuntamente vender vacunas contra el Covid-19, la autoridad federal ya abrió una carpeta de investigación en contra de este hombre.

La captura se realizó durante la noche de este sábado, en las inmediaciones del Hospital Zoquipan, luego de que se realizó una denuncia anónima sobre una persona que se encontraba realizando la venta del biológico, posteriormente, elementos de seguridad confirmaron el hecho y realizaron la detención.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes arribaron al sitio y cuestionaron al presunto enfermero, quien tenía en su poder una hielera en la que se encontraban las dosis de vacunas aparentemente de la marca Pfizer, las cuales el mandatario de Jalisco, señaló en sus redes sociales, son falsas.

Leer más: Qué documentos presentar para vacunarse contra Covid-19 en CDMX

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la delegación estatal de la FGR, en donde se inició la investigación por delitos contra la salud y los que resulten. Además le deberá explicar al agente ministerial cómo obtuvo las dosis de la vacuna en contra del SARS-CoV-2.