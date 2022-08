Inmovilizan 37 fincas por AJP

Guadalajara, Jalisco.- Los folios de al menos 37 bienes inmuebles se encuentran inmovilizados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) con relación a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía de Jalisco por el fraude de 800 millones de pesos en la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), informó el titular del registro, Erik Tapia.

"Con estas inmovilizaciones lo que se asegura es que durante la investigación que se realice no se van a dilapidar los bienes que la misma Fiscalía establezca que forman parte de la investigación", explicó el funcionario.

"Esto no quiere decir que son de una persona o de otra como indiciados en la investigación, sino que la Fiscalía tiene algún indicio que lo llevan a pedirnos como Registro Público de la Propiedad que ese folio se inmovilice, que no pase nada con él, que no se pueda transmitir y, si tiene un acto que está en proceso de transmisión, que se paralice".

Tapia no descartó que el número de folios inmovilizados crezca conforme avancen las pesquisas por parte de la Fiscalía estatal.

"(Con folios inmovilizados) sí se pueden hacer procedimientos, pero no se pueden materializar. Puede realizarse una compraventa, un traspaso, una hipoteca, pero a la hora de registrarse se van a dar cuenta que está inmovilizado el folio y no podrá materializarse lo que se haya hecho", detalló.

Piden a la UIF

Entrevistado por separado, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Natera, sugirió que si se quiere llegar al fondo de las pesquisas en el fraude en AJP tendrían que intervenir el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para conocer, entre otras cosas, la procedencia del dinero de los inversionistas.

"Si se quiere llegar al fondo se tiene que checar de dónde viene el dinero, que es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, por qué se pagan esas tasas tan altas y también saber, a final de cuentas, que fue un fraude, fue un engaño, en el que si hubiera alguien metido tendrá que responder con todas las consecuencias legales", dijo el Fedatario.

Comentó que hasta el momento, el Colegio no ha recibido quejas en contra de integrantes del gremio que hayan actuado de forma irregular en el fraude por el cual han sido presentadas al menos 728 denuncias.

En tanto, Tapia dijo no tener conocimiento de servidores públicos del RPPyC investigados por su presunta vinculación en el fraude en AJP, cuyo director, Luis Oswaldo Espinoza Marín, se quitó la vida el 6 de agosto pasado tras reconocer la debacle financiera de su empresa y en medio de un operativo de elementos de la Fiscalía estatal en su domicilio.