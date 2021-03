Inseguridad y reforma energética dañan las inversiones en Jalisco: Coparmex

Guadalajara, Jalisco.- La falta de infraestructura suficiente para el abasto de agua, la inseguridad, la reforma energética y el encarecimiento de materias primas han generado que Jalisco pierda competitividad en el extranjero.

Así lo expresó Carlos Villaseñor, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Jalisco (Coparmex Jalisco), recalcando que la inseguridad afecta a la Iniciativa Privada (IP), ya que al momento de la inversión extranjera se revisa qué tan seguro es el Estado y con los multihomicidios de fechas pasadas no podemos mostrarnos como una buena oportunidad para el extranjero.

"El tema de seguridad no es un tema particular del Estado de Jalisco, Estados vecinos sufren del mismo tema, como el Estado de Guanajuato y Michoacán (...) la fuerza en seguridad la tiene el Estado y nosotros como Iniciativa Privada no tenemos esa facultad, es 100 por ciento del Estado", comentó Villaseñor.

En el caso de la falta de agua, afecta a empresas y familias, y aunque existen proyectos para abastecer no sólo a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también a otras regiones, no se han concretado.

"No hemos hecho nada en temas de agua. Tenemos más de 25 años retrasando la infraestructura", dijo Villaseñor.

Al aprobarse en el @senadomexicano la #ReformaEléctrica, se ahuyentan futuras inversiones, se incumplen tratados internacionales y se le da la espalda a las familias, al medio ambiente y las energías limpias.#ComunicadoCoparmex �� https://t.co/XooRT1P9a6 pic.twitter.com/FDZfd3db33 — Coparmex Jalisco (@ComCoparmex) March 3, 2021

El presidente de Coparmex Jalisco señaló que las materias primas se han encarecido por la crisis económica internacional, ya que los precios se rigen a nivel internacional, afectando a todas las industrias.

"La reforma energética no tiene sentido (...) se tenía un plan para que en el 2024 el 35 por ciento fueran energías renovables, la reforma frenó cualquier inversión en este tipo de energías"

Agregó Villaseñor.

(Con información de Itzel Madrigal Valdez | Reforma)