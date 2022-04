¡Intereses mezquinos!: Afirma Alfaro sobre audios de supuestos levantones de mujeres en Jalisco

“Hay quien quiere hacer un uso político de esta agenda y esto no se puede permitir” afirmó el gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro Ramírez , quien denunció que el audio difundido, del cual dimos a conocer detalles en Debate el pasado 19 de abril, estaba hecho y difundido por un grupo con intereses ocultos.

