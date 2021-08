Inversión hecha en la presa "El Zapotillo" no puede quedar en ruinas: López Obrador

Guadalajara, Jalisco.- Los más de 640 millones de dólares que desde el 2011 se han invertido en la construcción de la presa El Zapotillo "no pueden quedar en ruinas", dijo hoy el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy en La Mañanera que la visita que realizará este sábado al occidental estado de Jalisco es con la finalidad de hablar directamente con los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, quienes se oponen a que la obra hidráulica inicie operaciones.

Y es que, tras una década, la presa de El Zapotillo prácticamente estaría lista para arrancar operaciones y llevar agua al municipio de León, Guanajuato, el tercero más poblado de México, y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la tercera urbe más poblada del país.

"Se terminó la presa, como no se le consultó a la gente... hay una oposición y no se avanza... voy a hablar con ellos y con sus asesores, los ambientalistas", dijo hoy AMLO.

El mandatario federal señaló que dialogará con los pobladores para plantearles las opciones con que se cuenta.

"Tenemos una opción una alternativa, porque se trata de una inversión, que es dinero del pueblo, que no puede quedar convertido en ruinas, pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza, es todo por la razón y el derecho".

De no llegarse a un acuerdo con ellos, sobre que se permita que la obra hidráulica arranque operaciones, el tema quedará ya olvidado en su sexenio

"Si no reiniciamos esa obra, porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto, solo en unos bordos de protección porque no pude quedar la presa así porque ante una creciente de agua no solo se derrumbe la cortina, sino que se inundan los pueblos"

Explicó López Obrador.

No obstante, invita a los opositores a tomar conciencia sobre las afectaciones que traería en un mayor número de ciudadanos si la Presa El Zapotillo queda inutilizada.

"Compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la presa pues no va haber agua ni para los Altos, ni para Jalisco, ni para León (Guanajuato)", añadió.

Este 2021 fue el peor año en temas de sequía que ha padecido México en al menos los últimos 30 años, al registrar la escases de agua en el 85% del territorio, según informó la NASA el pasado 29 de junio.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde habitan 5 millones 268 mil 642 personas, desde el pasado 1 de mayo y hasta finales de julio en 213 colonias se estuvieron registrando recortes de agua durante varios días a la semana debido a que la presa Calderón que les suministra agua quedó en completa sequía.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señala que la puesta en marcha de la presa El Zapotillo podría evitar que en los próximos años los pobladores de la Perla Tapatía vuelvan a sufrir esta problemática.

Situación similar vive León, Guanajuato, donde habitan un millón 721 mil 215 personas, según ha señalado el gobernador de ese estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.