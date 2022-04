Invita alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, a visitar y consumir en mercado San Juan de Dios

El jueves pasado autoridades de Guadalajara , también determinaron que los locatarios del Mercado San Juan de Dios no pagarán derecho de piso (renta) lo que resta del ejercicio Fiscal y del año, así lo anunció también Pablo Lemus .

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.