Invitan a negocios de Jalisco a mantener protocolos de salud para evitar contagios de Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - Para cuidar la salud de turistas y locales, la Secretaría de Turismo llamó a la población a mantener las medidas sanitarias contra Covid-19. Principalmente a los establecimientos que se ubican en los destinos turísticos del Estado, como las playas, la ribera de Chapala y los nueve pueblos mágicos.

Según el Plan Jalisco Covid 2021, hasta el 15 de diciembre, la ocupación hotelera tiene un aforo máximo del 66 por ciento, que no cambia durante la temporada vacacional. Mientras que durante la Semana Santa los restaurantes, bares, antros, cantinas, centros nocturnos deben cerrar a las 23:00 horas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así como los destinos turísticos de la costa de Jalisco, deben supervisar la permanencia en las playas ya que su uso se permite de las 5:00 a las 17:00 horas.

Leer más: Propone Martín Orozco instalar Drive Thru en terrenos de la Feria de San Marcos

"Ha sido un año muy difícil para todos y en especial para el sector turístico en el estado, y aunque esta temporada es muy importante para la recuperación económica de nuestros destinos, no podemos olvidar que la pandemia no ha terminado, no debemos bajar la guardia; necesitamos seguir cuidándonos y acatando las recomendaciones de la Mesa de Salud para el bien de todas y todos", señaló el titular de la dependencia, Germán Ralis Cumplido.

Por otro lado, los museos, galerías y centros culturales deben limitar sus aforos a una persona por cada cuatro metros en espacios cerrados, y una persona por cada dos metros en espacios abiertos.

Así como deben de tener accesos con filas señalizadas de 1.5 metros entre personas; ingresar grupos de 10 personas; solicitar el uso obligatorio de cubrebocas, privilegiar actividades al aire libre, además de ventilar o inyectar aire natural a los espacios cerrados.

Leer más: Florinda Meza pone ejemplo y hace fila para vacunarse contra el Covid-19

También los parques acuáticos deben limitar su aforo al 50 por ciento e implementar los protocolos definidos por para este sector, como designar a un Guardia Covid que revise el cumplimiento de protocolos en el parque, apegar sus áreas de alimentos a los lineamientos para restaurantes y perifonear constantemente para recordar el cumplimiento de protocolos.