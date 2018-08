El boliche le cambió la vida a Jacqueline

Guadalajara, México.-A Jacqueline le quedaba un año para terminar la prepa y ya tenía todo planeado para estudiar ingeniera industrial en el ITESO, pero un torneo en la CDMX le cambió la vida.

En julio de 2016 se coronó campeona de la Copa México Juvenil Sub 21 de boliche y ganó un viaje a Indianápolis para participar en unas clínicas, donde despertó la atención por ser zurda.

"Me preguntó que si estaba interesada en estudiar en Estados Unidos y yo jamás lo pensé, ya tenía mi vida planeada estudiando aquí en la ITESO", comentó la jugadora de 20 años.

De regreso a Zapopan, le llegaron correos de, al menos, cinco universidades, los cuales venían firmados por el entrenador de boliche e invitándola a formar parte de la escuela en cuestión.

La campeona nacional de Segunda Fuerza en 2015 se decidió por la Universidad Central de Missouri, que le autorizó la beca en noviembre de 2016. Terminó la prepa en julio de 2017, envió el kárdex y comenzó a estudiar ingeniera industrial en agosto del año pasado.

"Mi papá es muy serio, pero se puso súper feliz, no esperaba que el boliche me llevara a estudiar a otro país, que me pagaran toda la escuela. Mis papás siempre me han apoyado en todo", señaló.

La ganadora de cuatro medallas en seis Olimpiadas Nacionales se fue de México con un promedio de 200 y luego de un año en Estados Unidos siente que su nivel subió a 210. La perfección en el boliche es de 300.

"Te buscan cualquier detalle y te ponen a entrenar, te dicen que sólo te enfoques en una cosa y vas mejorando. Al principio si bajas el nivel con el que llegas, pero lo subes al doble cuando te acoplas", comentó.

"Más que otra cosa mejoras en tu confianza porque el boliche es un juego mental muy cañón".

Jacqueline participó en 6 Olimpiadas Nacionales, donde ganó 2 platas y 2 bronces, además fue campeona nacional de Segunda Fuerza en 2015 y monarca de la Copa México Juvenil Sub 21 en 2016.