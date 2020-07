Jalisciense logra superar al coronavirus y el dengue

Guadalajara, Jalisco.- Los síntomas empezaron: dolor de cabeza, articulaciones, tos... Berenice fue víctima de "Covidengue", pero los supo tiempo después. "Empecé con mucho dolor de cuerpo, con fiebre, me sentía muy cansada, me sentía muy mal, un dolor muy fuerte de cabeza que el paracetamol no me hizo ni cosquillas, me sentía muy mal", recordó.

Fueron dos días con esos malestares. Acudió al médico y le hicieron una prueba llamada "del torniquete" y la mandaron a hacer análisis de sangre para confirmar el diagnóstico: dengue.

"Me hicieron las pruebas de laboratorio y salí positiva al dengue, pero yo seguía con síntomas y aunque me habían dado tratamiento, no mejoraba", explicó.

Como enfermera sabe que la sintomatología de Covid-19 y dengue es parecida, pero algo que no le gustó y que la hizo prender las señales de alarma, fue que sentía una opresión en el pecho, como si tuviera una pila de libros sobre ella.

"Se me fue el gusto y el olfato, tenía tos, y pensé 'esto no es de dengue'", acotó.

Municipios de Jalisco en donde se han registrado casos de dengue este 2020. (Secretaria de Salud de Jalisco)

Llamó a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para que le hicieron la prueba para coronavirus. El resultado: positivo.

"Se me juntaron las dos cosas, porque también ya me había dado dengue en noviembre y en esa ocasión no me dio gripa ni se me fue el sabor ni el olfato", indicó.

Berenice se puso mal, pero no fue necesario internarla. Llevó su recuperación en casa, aislada y extremando precauciones, ya que vive con sus padres y hermana.

Municipios de Jalisco en donde se han registrado casos de Coronavirus este 2020. (Secretaria de Salud de Jalisco)

"Todas las cosas que toco hay que limpiarlas con cloro y no salir de mi habitación, si llego a salir es con cubrebocas y sin tocar nada, y cada que uso el baño hay que desinfectarlo porque en mi casa sólo hay un baño".

La SSJ reportó oficialmente cinco casos de Covid-19 y dengue. En ellos no está Berenice, aunque tiene el diagnóstico de ambas enfermedades.

Cabe recordar que la sindemia se considera cuando se padecen más de dos epidemias a la vez.

