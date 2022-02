Jalisco: Parque infantil de día, cementerio de noche; madres siguen encontrando cuerpos enterrados

Guadalajara, Jalisco. - El cuarto día de las madres buscadoras de Sonora en Jalisco comenzó con una oración en la mañana y terminó ya entrada la noche en un parque infantil que también es usado como panteón clandestino con el hallazgo de al menos cinco bolsas con posibles restos humanos.

La búsqueda de los corazones o tesoros, como ellas llaman a las personas que han sido desaparecidas, continuó por cuarto y quinto día consecutivo en Tlajomulco de Zúñiga, con palas, varillas videntes y la esperanza de dar paz a las compañeras de búsqueda o a ellas mismas.

Primero se dirigieron al fraccionamiento San Sebastián en la localidad jalisciense, donde bajo el sol y entre el monte escarbaron y se sorprendieron de la violencia que hay en Jalisco y cómo las personas que entierran de manera ilegal lo hacen en medio de fraccionamientos.

“Es un parque en donde juegan los niños… ¿cómo puedes tener el corazón para enterrar a esos corazones ahí? Lo que para unos niños es felicidad, encontrar a dos corazones en un parque, ha sido lo peor que nos ha pasado, al ver que cuántos niños no les pasaron por encima a esos cuerpos, cuántos niños no jugaron arriba de esos cuerpos. ¡Cuánto dolor tiene ese parque, cuántos cuerpos no quedaría debajo de esos pisos! La verdad es que es algo inexplicable”

Milagros es la líder de Jóvenes Buscadores de Jalisco y hasta la noche del jueves, lo que más le sorprendía era cómo en Tijuana, Baja California o Sonora, las personas enterraban a sus víctimas en cerros, pero la cercanía de casas en Jalisco le impresiona.

Son diferentes personas que están en búsqueda y que pasan sol y deshidratación por desenterrar cualquier indicio que los pueda llevar a sus familias, como la familia de Jonathan Raymundo, quien este jueves estaría cumpliendo 27 años y que desde el 2018 fue desaparecido y con él la alegría de sus seres queridos.

Es mi cuñado, se llama Jonathan Raymundo González Ruvalcaba, el día de hoy cumpliría 27 años y desapareció el 27 de noviembre de 2018 en la Hacienda Los Fresnos en Tlajomulco. A partir de su desaparición la familia no tiene paz, no hay festividades en su familia”.

Y junto a ellos, la familia de Sebastián o la madre de Mario Alberto, todos ellos con la esperanza de participar en la primera búsqueda de campo que se realiza en Jalisco en donde el primer día se localizaron dos cuerpos, el segundo no hubo positivos, el tercer día fueron localizados posibles restos óseos y con el jueves el hallazgo de cinco bolsas con restos humanos, más este viernes que se han localizado más cuerpos dentro de casas de Jalisco.

“Estamos buscando a Mario Alberto Solís Sánchez, es mi hijo y está desaparecido desde el 17 de agosto de 2019. Él es alto, delgado, pelo quebrado, desafortunadamente no tenía ningún tatuaje. Vienen personas de otros estados y es algo motivador, porque te motiva porque te das cuenta de que no estás sola en esta lucha, es un dolor que no podemos describir”.

“Yo busco a mi esposo, Juan Sebastián Hernández Díaz, él desapareció el 12 de diciembre de 2019. Tiene tatuajes en todo el cuerpo, pero lo más es una araña que tiene en la cara. Pues yo espero encontrarlo y si no es el mío pues quiero pues yo sé lo que están viviendo, yo sé lo fuerte que es eso…”

Ahora piden que pierdan el miedo, que se animen a buscar y que el gobierno no deje solas a las madres de Jalisco, pues durante la jornada de una semana hubo acompañamiento de la Fiscalía del Estado, algo que nunca habían visto las personas en Jalisco.

“No te podría decir cómo serán las familias de aquí pero sí nos da tristeza que las llamadas anónimas lo que dicen que en casa habitación, lo que nosotros llamamos casa habitación, hayan cuerpos es una tristeza tan grande, nosotros somos de monte, en Sonora somos puro monte señores, no entramos en casa, entramos en casa cuando nos dan aviso, pero nosotros somos puro monte… que pierdan el miedo, más miedo es no volver a encontrar a tu hijo, muchas mamás creen que porque ya se los llevaron ya están muertos, pero tengan esperanza y fe en Dios”, menciona Gaudelia, que se especializa en la búsqueda de las personas en Sonora.