Jalisco bizarro: El hada del guayabo

Guadalajara.- Había una vez, en una colonia popular de Guadalajara, una hada que apareció entre las ramas de un guayabo y trastocaría las vidas de muchos tapatíos, principalmente la de José Maldonado.

La noche del viernes 5 de agosto de 2011 el joven se encontraba con sus amigos en la Colonia Lomas del Río Verde cuando de repente, entre el follaje del árbol, vio un destello.

Al principio creyó que se trataba de una luciérnaga, así que la siguió. No le quitó la vista de encima. Finalmente se atrevió a capturarla. No había ninguna duda en su mente: se trataba de una hada.

Cuando le contó a sus amigos, de inmediato le preguntaron entre risas: "¿de cuál fumaste?, está bieeeen buena, saca". Pero él estaba convencido de que se trataba de un ser mágico.

Con todo el cuidado del mundo, José metió la figura en un vaso con formol. Como si de forma inconsciente quisiera dotarle de un mundo en miniatura, colocó el vaso en una pecera vacía. Esa sería la vitrina improvisada.

La presencia del hada le cambió toda su visión del mundo. En cuestión de horas entregó su fe a los aliens, ovnis y duendes; empezó a practicar la hipnosis y hasta tener sesiones espiritistas con la ouija.

La supuesta hada fue puesta en formol / Foto: Reforma

El mundo de fantasía del albañil, que entonces tenía 23 años, se desbordó de inmediato: de boca en boca corrió el rumor de que había atrapado una hada.

Cómo no, si hasta la tiene en formol, dijeron algunos. Sí era posible, decían, porque la Barranca de Huentitán está cerca y se pudo venir de allá, comentaron otros. De verdad está comprobado que allá hay seres mágicos. Si hasta puede tener amigas que vengan por ella, opinaban.

Miles de vecinos acuden a ver a la hada / Foto: Reforma

Primero fueron los vecinos los que quisieron ver el hada. Luego la gente de las colonias aledañas. Después, una locura de gente. Cuando menos lo pensó, José ya tenía una fila kilométrica afuera de su casa. No es broma. Miles de personas hicieron filas de por lo menos tres horas afuera del domicilio de la calle Francisco Paz para entrar unos minutos y apreciar al ser mágico.

Pronto tuvieron que poner en la fachada, con la ayuda de un marcador negro, un letrero malhecho con los horarios de visita. También empezaron a cobrar 20 pesos la entrada.

La mayoría de los niños quería llevarse una fotografía del hada y pues, cómo no, se la vendían en 20 pesos, mientras hacía fila. ¿Que también quiere el llavero? Pues también había disponibles en todos los tamaños. Si querías tomar tus propias fotografías y videos, había otro costo. O había otra opción más barata de pasar las imágenes de celular a celular vía infrarrojo.

Vendían fotos a 20 pesos / Foto: Reforma

Entre más personas veían la figura, la duda sobre si era real acrecentaba y, de forma proporcional, también la curiosidad de quienes no habían entrado aún.

Después de cinco días de exposición ante la gente, José ya no quería mostrar el hada. La presencia de medios de comunicación le incomodó.

"Ya no quisiera ni enseñarla, que ya no viniera nadie, mi sensación es mi sensación y nadie me la va a quitar, pero sin embargo la gente la quiere ver y es algo que nos mandó Dios", dijo resignado en una entrevista.

"Yo soñé que cuando ya no (la) quisiera, que la echara en un río o que se la pusiera al niño del Panteón de Belén, y yo nunca he ido al Panteón de Belén, no sé ni cuál niño ni nada".

Sin embargo, pronto las redes sociales se presentaron como el villano de la historia: empezaron a circular la imagen de una hada, igual a la que exponía José. Con sus extremidades y pelo rojas y cuerpo amarillo. Era de plástico y se conseguía en cualquier tienda del Centro.

Las filas se desinflaron y, para los aferrados que todavía esperaban su turno afuera de la casa, José les tuvo que decir que llevarían a el hada al Semefo para practicarle la autopsia.

Los parientes del albañil luego dijeron que unos hombres armados se acababan de ir y que les dijeron que "se pondría feo", que mejor era irse de ahí. Con eso finalmente los ahuyentaron.

La gente dejó de llamar al albañil José Maldonado, pues ya desde entonces se ganó el mote de Pepe "El Hada".

No fue hasta el 29 de septiembre de 2017 cuando de nueva cuenta tendría un espacio entre los titulares de las noticias.

Esa noche, cuando estaba en una tienda de abarrotes situada sobre la Calle Tiburcio Montiel, al cruce con Albino Corzo Ángel, en la Colonia Lomas del Río Verde, le dispararon.

Por lo menos había 10 casquillos alrededor del cuerpo.

Tanto el móvil del asesinato, como la razón por la que miles de personas creyeron en el hada del guayabo, permanecen como un misterio.