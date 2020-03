Jalisco cierra antros, bares, casinos y más lugares por Coronavirus

Guadalajara, Jalisco.- Jalisco sigue reforzando sus medidas preventivas para evitar una mayor propagación de Coronavirus en el estado, donde ya han dado positivo 7 personas, y a partir de este 18 de marzo toca cerrar las puerta de casinos, centros nocturnos, salones de fiesta y eventos, antros, bares, cantinas o establecimientos similares.

La orden de un cierre total fue dada anoche por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de diversas publicaciones que hizo en sus redes sociales y en el cual advirtió que "de no cumplirse, la consecuencia será el cierre total de los establecimientos".

De acuerdo a lo declarado por el mandatario, en Jalisco se ha tomado esta decisión siguiendo las peticiones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar una mayor propagación del Coronavirus, además de recordar que en al entidad ya hay siete personas que han dado positivo en la portación del COVID-19.

Enrique Alfaro explicó a detalle cuéles son los establecimientos que deberán cerrar y cómo deberán operar los que continúen brindando sus servicios a la población.

"En coordinación con (los 125) municipios, de cerrar temporalmente salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos y bares. Respecto a cines, restaurantes y gimnasios, las medidas de limpieza se tendrán que reforzar, así como disminuir la afluencia de personas: en el caso de cines de hasta un 50 % y un 25 % en restaurantes, además de procurar el distanciamiento social de entre uno y dos metros por persona".

El gobernador aclaró que la medida debe ser acatada al cien por ciento, de lo contrario los comercios podrían recibir como sanción el cierre total del negocio.

"Los 125 ayuntamientos del estado y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco serán los encargados de supervisar su cumplimiento ya que, de no cumplirse, la consecuencia será el cierre total de los establecimientos. Esta decisión no ha sido nada sencilla, pero lo que hoy parezca exagerado mañana será insuficiente".

Finalmente, Alfaro Ramírez enfatizó que es necesario que, al menos estos 30 días que se han dado de vacaciones, la población permanezca en sus hogares, por ello es que el Gobierno de Jalisco se ha dado a la tarea de suspender clases en todos los niveles escolares, ha ordenado la postergación o cancelación de eventos másivos e incluso han pactado acuerdos de trabajo con el sector empresarial del estado para que la gente no tenga obligación de salir de casa.

Realizamos un recorrido en la Nueva Central Camionera de Guadalajara verificando los instalados en los diferentes puntos dentro de todas las instalaciones. @FPetersenA pic.twitter.com/rhaWmnswjD — Salud Jalisco (@saludjalisco) March 18, 2020

Desmiente: "el transporte público NO se suspende" en Jalisco

Enrique Alfaro aclaró que es falso el comunicado que ronda en redes sociales en el cual se dice que a partir del próximo 20 de marzo se suspenderá el servicio de transporte público.

"Otra vez está circulando una noticia FALSA en redes sociales y cadenas de whatsapp. Otra vez hay un intento burdo y cobarde para difundir miedo, confundir a la gente y generar caos. No caigas y ayúdame a circular la verdad: el transporte público NO se suspende. ¿Quiénes son y por qué quieren que le vaya mal a Jalisco? No importa, allá ellos, que le sigan. Lo importante es que no te dejes engañar, ayúdame a difundir la verdad"

Publicó el mandatario tanto en su cuenta oficial de twitter como en Facebook, junto a una imagen del boletín falsto que se ha transmitido a la población.

Finalemente, el gobernador de Jalisco recordó que ante la sospecha de ser portador de COVID-19 tampoco debes salir de casa, esto con la finalidad de evitar más contagios, y aclaró que lo correcto es que marques al teléfono 33 3823 3220 para que la ayuda médica llegue a tu domicilio. Toda la informacón sobre el tema la puedes encontrar en el sitio web: coronavirus.jalisco.gob.mx