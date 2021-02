Jalisco: contagios, defunciones y vacunas contra el coronavirus hoy 22 de febrero del 2021

Guadalajara, Jalisco.- Al día de hoy Jalisco se encuentra en semáforo naranja y suma un total de 218,446 contagios y 10,047 muertes a causa de la pandemia del Covid-19, siendo 594 nuevos casos de coronavirus y 16 decesos los último reportados por la Secretaría de Salud del Estado.

La noche de este lunes el Gobierno de Jalisco informó que luego de un mes tan difícil como enero, los indicadores de la pandemia del Covid-19 siguen a la baja: la ocupación hospitalaria general está al 28.8 % y la de camas UCI al 45.3 %.

Mientras tanto, los casos activos del SARS CoV-2 están a la mitad comparados con los de hace apenas unas semanas, la positividad en las pruebas de #RadarJalisco es del 21.4 % y ninguna región pasa del 50 % de ocupación hospitalaria. "Pero ojo: que vayamos bien no significa que podamos bajar la guardia", puntualizaron las autoridades estatales.

Estos indicaddores se dan a unos días de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez haya anunciado el Plan Integral 2021, que incluye las nuevas acciones que se llevarán a cabo hasta el 15 de diciembre para continuar combatiendo la pandemia del Covid-19.

En el informe se señaló que a lo largo del 2021 habrá al menos tres fechas en las que se aplicarán restricciones específicas de movilidad para evitar un rebrote de la pandemia del Covid-19: Semana Santa (del 26 de marzo al 5 de abril), el 10 de mayo (Día de las madres) y el 6 de junio (día de las elecciones.

Otras fechas, sobre las que las autoridades sanitarias de Jalisco se mantendrán en alerta serán el Día del Padre y las celebraciones del 16 de septiembre, Día de la Independencia y aunque aún no se anunciaron restricciones esto dependerá del panorama que se tenga frente al Covid-19 en los próximos meses.

Respecto al retorno a las clases presenciales, el gobernador aclaró que aún no hay condiciones para dar este paso, sin embargo, aclaró que en el mes de agosto "sí o sí" se retorna a las aulas. No obstante, el pasado viernes el secretario de educación de Jalisco, Juan Carlos Miramonetes, dio a conocer que a partir del 1 de marzo cualquier alumno podrá solicitar asesorias académicas presenciales aunque estas estarán limitadas a un cupo máximo de 9 alumnos y cuatro días de la semana.

Entonces ¿Ya podemos hacer todo con normalidad? ¡No del todo!

Aunque se reactiva la economía, con el semáforo naranja que se tiene en Jalisco aún hay restricciones en aforos y los protocolos sanitarios para seguir cuidando la salud todas las personas los deben seguir acatando, como lo son el uso de cubrebocas (tapando nariz y boca), usar gel antibacterial, guardar la sana distancia, evitar lugares con aglomeración de personas y demás cuidados de higiene y sanitización de espacios que las autoridades sanitarias han señalado a lo largo de casi un año de pandemia.

"Va haber reglas y sobretodo necesitamos un enorme sentido de responsabilidad individual... seguimos en un nivel de riesgo que implica actuar con mucha prudencia... Estamos a prueba todos"

Explicó Enrique Alfaro Ramírez.

A continuación, te damos a conocer las especificaciones que la Mesa de Salud de Jalisco dio a conocer este 12 de febrero parar diversos sectores de Jalisco.

Educación

Clases continúan de manera virtual todo el ciclo escolar 2020-2021. En agosto "sí o sí" se regresa a clases presenciales dijo el gobernador de Jalisco.

Centros de culto

Se reanudan las celebraciones religiosas con un aforo máximo del 50 por ciento, sin cantos y sin saludos de mano. Las fiestas religiosas y peregrinaciones se mantienen suspendidas.

Eventos masivos:

Los eventos masivos serán todos aquellos que conglomeren más de 300 personas y en este caso para realizarlos se deberá solicitar un permiso especial a la mesa de salud de Jalisco para poder llevarlo a cabo.

Deporte

Reto: aire libre, máximo 5O participantes y sin espectadores

Copa Jalisco: primera fase sin público, segunda fase con aforo limitado

Funciones de box: aforo máximo de 30% o no más de 300 personas

Talentos Deportivos: máximo 30 participantes por actividad

Competencias de calle y trail: 40 participantes por competencia, sin espectadores

Transporte público: Supervisión permanente, pruebas aleatorias a operadores, limpieza y sanitización.

El futuro de nuestras ciudades: revisión de reglamentos de construcción y normatividad sanitaria para estar mejor prevenidos.

Refuerzo al Sistema de movilidad no motorizada

Grandes eventos: cualquier evento con un aforo superior a 300 asistentes será considerado un gran evento y deberá solicitar un dictamen especial de la mesa de salud para evaluar su viabilidad.

Proceso electoral: Se evaluará con autoridades electorales y partidos políticos las disposiciones especiales para el proceso electoral.

Cifras dadas a conocer por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respecto al resultado obtenido con el confinamiento domiciliario aplicado en todo el estado desde el 25 de diciembre hasta este 12 de febrero para combatir la propagación del Covid-19.

Industria

Se mantiene al 100% la operación de líneas de producción, almacenes, logística y mantenimiento, con los siguientes criterios:

Aforo de no más de 1 persona por cada 4 metros cuadrados en áreas cerradas.

Uso obligatorio de cubrebocas, en todo momento.

Implementación de filtros sanitarios.

Pruebas aleatorias al personal en general.

Pruebas a personas con síntomas.

Distanciamiento mínimo entre personas y estaciones de trabajo de 1.5 metros.

Ventilación natural o inyección de aire.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, se mantengan esquemas de trabajo remoto para el personal administrativo

Se suspenden reuniones presenciales de más de 10 personas.

En el caso de las grandes empresas (industrias institucionales) se requiere la contratación de transporte privado para el personal operativo.

Comercio

Uso obligatorio de cubrebocas, filtros y protocolos sanitarios para clientes y personal.

50% de aforo de acuerdo con la superficie y licencia del establecimiento.

Se permitirá el acceso de hasta 2 personas por familia a establecimientos comerciales.

Se eliminan restricciones de horarios.

Se mantiene la suspensión de ventas especiales y eventos de promoción (por ejemplo, ventas nocturnas y ventas de aniversario).

Se elimina la restricción de ingreso a personas mayores de 60 años. Se recomienda que los establecimientos implementen horarios de atención prioritaria a personas adultas mayores.

Servicios

En las instalaciones (públicas y privadas) con atención al público se mantiene el protocolo vigente:

Aforo máximo de 50 personas, considerando un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por persona.

Garantizar ventilación de todas las áreas.

Uso permanente de cubrebocas.

Disponibilidad de cubrebocas y gel antibacterial para uso de clientes.

Uso de mamparas o elementos físicos de fácil limpieza para separar a personal y clientes en cajas de cobro y ventanillas de atención.

Botes de basura deberán tener bolsa, tapa y pedal.

Señalización para delimitar la distancia segura entre persona y persona en áreas en las que se implementen filas (al menos 1.5 metros).

Si cuenta con sala de espera, mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre silla y silla. Si son bancas o filas de sillas, indicar el uso alternado de asientos (uno sí y uno no).

Y en la recepción de vacunas ¿cómo vamos?

Respecto al envío de vacunas contra el Covid-19, el canciller Marcelo Ebrard informó este martes en La Mañanera que a partir del 15 de febrero se retomará el arribo de 491 mil 400 vacunas semanalmente por parte de Pfizer, además es inminente la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V y 200 mil dosis de CoronaVac.

Adicional a estas se espera que entre los meses de febrero y marzo México reciba 77.4 millones de dosis de AstraZeneka, más 2 millones de dosis conseguidas por parte de Birmex (siendo 870 mil las que se entregarían en días próximos), además de 1.6 millones de dosis de Covax.

Sobre las vacunas que aún están en fase de aprobación por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Marcelo Ebrard señaló las producidas por Sinovac y CanSino Bio. Respecto a esta última, el canciller añadió que de ser aprobada se surtirían entre febrero y marzo un total de 8 millones de dosis para envasarse en el estado de Querétaro.

Mientras tanto, dos vacunas más avanzan en su fase 3 de investigación en México: Novavax y Curevac, las cuales de avanzar en su proceso también iniciarían la producción masiva para concretar ventas a nivel mundial.

En Jalisco, el pasado martes inició en las regiones sanitarias de Colotlán, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta y Ameca la aplicación de 58,690 mil vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca a personas de más de 60 años de edad.

Mientras tanto, la aplicación de las 27 mil 300 vacunas de Pfizer-BioNTech destinada para el sector salud hasta este sábado se reportba un avance del 99.7%, informó la Secretaría de Salud.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, también ha resaltado que a casi un año de que llegara la pandemia del Covid-19 a México, no hay evidencia científica que avale a los tratamientos alternativos que prometen prevenir o curar la enfermedad del SARS CoV-2, por lo cual la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) invita a la población a no generar falsas expectativas (y no adquirir) estos remedios o productos que se ofrecen tanto en redes sociales como en puntos de venta no formales.

"Las vacunas no se venden. No existe ningún mercado que las ofrezca. Son gratuitas. No se dejen engañar. Le estaremos informando en todo momento".

Aclaró el mandatario emecista.

¿Cómo sé si tengo COVID-19 y dónde solicito mi prueba?

Y como la pandemia del coronavirus aún no acaba, te recordamos los síntomas que presenta alguien que podría estar contagiado de COVID-19: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Si tienes alguno de los síntomas solicita tu cita para que te hagan una prueba que confirme o descarte que posees el virus SARS CoV-2.

Actualmente en Jalisco se aplican tres tipos de pruebas para detectar casos de Covid-19:

Pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen un nivel de especificidad y certeza mayor. Pruebas de antígenos: recientemente comenzaron a aplicarse en Jalisco. Esta nueva prueba diagnóstica se realiza mediante un hisopo con el cual se obtiene una muestra nasofaríngea. Sin embargo, los resultados de las de antígenos están listos en 15 minutos, ya que permiten identificar una proteína conocida como “S” o “Spike” del virus SARS- CoV-2. Pruebas serológicas: tenemos a las pruebas rápidas, que si bien no identifican el ARN del virus como las PCR, sí detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o ha estado infectado.

Para solicitar que se te aplique una prueba para descartar o confirmar un contagio de Covid-19 en Jalisco hay dos líneas telefónicas en donde se puede hacer el trámite sin costo alguno:

Línea del sector salud de Jalisco 33 38 23 32 20

Línea telefónica de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01

Vía telefónica, expertos en la salud crearán tu archivo médico y te agendarán una cita para aplicarte una prueba de COVID-19 y los resultados te serán notificados en un lapso de 24 a 72 horas.

¿Qué debo hacer si tengo Covid-19?

De salir positivo (a) a Covid-19, la Secretaría de Salud de Jalisco emite las siguientes recomendaciones en caso de que el enfermo permanezca en casa:

Para quienes tienes personas contagiadas de coronavirus en casa, la Secretaría de Salud recomienda que solo una persona cuide al paciente, que esta no esté en condiciones de riesgo y que tenga la precaución de usar usar guantes desechables y ropa protectora, como una bata de tela o desechable. La higiene de manos es esencial antes y después de quitarse los guantes.

El paciente debe estar ubicado en una habitación bien ventilada y de ser posible solo o mantener una distancia de al menos un metro de él o ella. Si se trata de una madre lactante, ella debe usar cubrebocas y tener una higiene de manos cuidadosa y frecuente cuando esté con su bebé. El paciente debe salir lo menos posible del cuarto.

En cuanto a las medidas de higiene, la SSJ recomienda que los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón después de su uso, se deben limpiar y desinfectar con cloro diluido una vez al día las superficies tocadas con frecuencia, como muebles del dormitorio, las superficies del baño y el inodoro, no agitar la ropa sucia del enfermo y lavarla, al igual que la ropa de cama y toallas, con detergente regular y agua, o con lavadora a una temperatura de 60 a 90°C.

Lee más: Cosas que debes de limpiar a diario en casa para evitar el Covid-19