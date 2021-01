Guadalajara, Jalisco.- Al día de hoy Jalisco suma un total de 181,400 contagios y 7,807 muertes a causa de la pandemia del Covid-19, siendo 1,992 nuevos casos de coronavirus y 60 decesos los último reportados por la Secretaría de Salud del Estado.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reportó la noche de este domingo que "la ocupación hospitalaria subió del 54.1 al 61.1 % y las camas UCI pasaron del 68.7 al 77.2 %", por lo que añadió "seguimos en riesgo máximo" y solicitó acatar los protocolos sanitarios.

"Si no lo entendemos así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. No es momento de pasear. Quédate en casa y, si es indispensable salir, respeta las medidas de sanidad... A estas alturas no podemos dejar sin trabajar a quienes más lo necesitan, pero recuerda y cumple las medidas de contención vigentes hasta el 31 de enero", escribió el emecista en sus redes sociales.

Derivado de estas nuevas cifras, el mandatario recordó que Jalisco está pasando por el peor momento que vive el estado tras casi 11 meses de pandemia a pesar de que en el estado ya se ha iniciado la aplicación de la segunda remesas de vacunas contra el Covid-19.

Las nuevas restricciones de movidilidad, horarios específicos de cierres de centros religiosos, recreativos, plazas comerciales y negocios no escenciales deberán acatarse hasta el próximo domingo 31.

Nivel de ocupación hospitalaria que tiene cada región de Jalisco, según el reporte que este domingo 24 de enero emitió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen, también informó este domingo que se ya se ha culminado con la aplicación de las 9 mil 750 vacunas contra el Covid-19 que llegaron en días pasados como parte de la segunda remesa otorgada por el Gobierno Federal, con lo que ya se han aplicado un total de 34,069 dosis de Pfizer entre el personal del sector salud que está al frente del combate a la pandemia.

El galeano explicó que de las dos remesas de vacunas que se han enviado 56 vacunas contra el Covid-19 "no fueron aplicadas por diversas causas y se cuenta con una acta oficial de cada una de ellas", mientras que de las más de 34 mil dosis suministradas 322 personas han presentado reacciones adversas no graves y 3 más han presentado "eventos graves".

Casos de Coronavirus y reactivación en Jalisco

A continuación te mostramos las cifras actualizadas de la pandemia del Covid-19 en Jalisco:

COVID-19 EN JALISCO (Último reporte de la Secretaría de Salud de Jalisco) CASOS NUEVOS TOTAL CONFIRMADOS 1,992 181,400 DESCARTADOS 3,027 318,588 SOSPECHOSOS Na 21,500 DEFUNCIONES 60 7,807

¿Cómo sé si tengo COVID-19 y dónde solicito mi prueba?

Y como la pandemia del coronavirus aún no acaba, te recordamos los síntomas que presenta alguien que podría estar contagiado de COVID-19: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Si tienes alguno de los síntomas solicita tu cita para que te hagan una prueba que confirme o descarte que posees el virus SARS CoV-2.

Actualmente en Jalisco se aplican tres tipos de pruebas para detectar casos de Covid-19:

Pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen un nivel de especificidad y certeza mayor. Pruebas de antígenos: recientemente comenzaron a aplicarse en Jalisco. Esta nueva prueba diagnóstica se realiza mediante un hisopo con el cual se obtiene una muestra nasofaríngea. Sin embargo, los resultados de las de antígenos están listos en 15 minutos, ya que permiten identificar una proteína conocida como “S” o “Spike” del virus SARS- CoV-2. Pruebas serológicas: tenemos a las pruebas rápidas, que si bien no identifican el ARN del virus como las PCR, sí detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o ha estado infectado.

Para solicitar que se te aplique una prueba para descartar o confirmar un contagio de Covid-19 en Jalisco hay dos líneas telefónicas en donde se puede hacer el trámite sin costo alguno:

Línea del sector salud de Jalisco 33 38 23 32 20

Línea telefónica de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01

Vía telefónica, expertos en la salud crearán tu archivo médico y te agendarán una cita para aplicarte una prueba de COVID-19 y los resultados te serán notificados en un lapso de 24 a 72 horas.

Las nuevas medidas de contención que serán aplicadas hasta el 31 de enero

¿Qué debo hacer si tengo Covid-19?

De salir positivo (a) a Covid-19, la Secretaría de Salud de Jalisco emite las siguientes recomendaciones en caso de que el enfermo permanezca en casa:

Para quienes tienes personas contagiadas de coronavirus en casa, la Secretaría de Salud recomienda que solo una persona cuide al paciente, que esta no esté en condiciones de riesgo y que tenga la precaución de usar usar guantes desechables y ropa protectora, como una bata de tela o desechable. La higiene de manos es esencial antes y después de quitarse los guantes.

El paciente debe estar ubicado en una habitación bien ventilada y de ser posible solo o mantener una distancia de al menos un metro de él o ella. Si se trata de una madre lactante, ella debe usar cubrebocas y tener una higiene de manos cuidadosa y frecuente cuando esté con su bebé. El paciente debe salir lo menos posible del cuarto.

En cuanto a las medidas de higiene, la SSJ recomienda que los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón después de su uso, se deben limpiar y desinfectar con cloro diluido una vez al día las superficies tocadas con frecuencia, como muebles del dormitorio, las superficies del baño y el inodoro, no agitar la ropa sucia del enfermo y lavarla, al igual que la ropa de cama y toallas, con detergente regular y agua, o con lavadora a una temperatura de 60 a 90°C.

