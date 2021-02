Jalisco: contagios, defunciones y vacunas contra el coronavirus hoy 9 de febrero del 2021

Guadalajara, Jalisco.- Al día de hoy Jalisco suma un total de 207,732 contagios y 9,057 muertes a causa de la pandemia del Covid-19, siendo 1,188 nuevos casos de coronavirus y 15 decesos los último reportados por la Secretaría de Salud del Estado.

Tras la implementación de medidas restrictivas más rigurosas para controlar el ascenso de la pandemia del Covid-19 en Jalisco, finalmente este domingo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que se han obtenido buenos resultados: la ocupación hospitalaria bajó del 58.5 al 50.9 %, las camas de UCI pasaron del 73.7 al 67.7 % y la positividad de #RadarJalisco del 37.2 al 33.4 %.

"A excepción de Lagunas, las medidas de contención se han reflejado en los indicadores de todas las regiones de Jalisco. No podemos cantar victoria, pero estas cifras nos permiten planear, con mayor margen de maniobra, lo que sigue después del 12 de febrero", añadió el mandatario haciendo referencia al día en que terminaría el confinamiento domiciliario que fue prolongado debido al aumento de contagios de Covid-19 que se vivió durante enero.

Cabe recordar que a pesar de que el confinamiento domciliario dura hasta el 12 de febrero, la mesa de salud de Jalisco dio luz verde a la apertura de gimnasios y áreas verdes en las que se pueden reralizar actividades físicas, bajo la regla de que solo pueden operar al 50% de su capacidad.

Cabe recordar que la pandemia del Covid-19 aún no ha acabado, por el contraro, este 29 de enero, el Enrique Alfaro, junto con los integran la Mesa de Salud, dieron a conocer que en el estado se han detectado cuatro casos de la nueva variante E484K de SARS-CoV-2, que se identifica como sudafricana-brasileña e incluso se detalló que podría ser una nueva versión mexicana.

El gobierno de Jalisco también ha señalado que a once meses de pandemia, no hay evidencia científica que avale a los tratamientos alternativos que prometen prevenir o curar la enfermedad de Covid-19, por lo cual la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) invita a la población a no generar falsas expectativas respecto a estos remedios o productos que se ofrecen tanto en redes sociales como en puntos de venta no formales.

Tras semana de realizar gestiones para concretar la compra de al menos 500 mil vacunas contra el Covid-19, Xavier Orendáin, presidente del comité de adquisiciones, dio a conocer que el Gobierno de Jalisco tendrá que esperar hasta los meses de octubre, noviembre o dicimbre del 2021 para concretar este plan debido a la sobredemanda que existe a nivel mundial y a que no se ha logrado incrementar la producción por parte de las farmacéuticas.

Reporte estatal del nivel de ocupación hospitalaria por Covid-19 en las diversas regiones de Jalisco.

Y en la recepción de vacunas ¿cómo vamos?

Respecto al envío de vacunas contra el Covid-19, el canciller Marcelo Ebrard informó este martes en La Mañanera que a partir del 15 de febrero se retomará el arribo de 491 mil 400 vacunas semanalmente por parte de Pfizer, además es inminente la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Adicional a estas se espera que entre los meses de febrero y marzo México reciba 77.4 millones de dosis de AstraZeneka, más 2 millones de dosis conseguidas por parte de Birmex (siendo 870 mil las que se entregarían en días próximos), además de 1.6 millones de dosis de Covax.

Sobre las vacunas que aún están en fase de aprobación por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Marcelo Ebrard señaló las producidas por Sinovac y CanSino Bio. Respecto a esta última, el canciller añadió que de ser aprobada se surtirían entre febrero y marzo un total de 8 millones de dosis para envasarse en el estado de Querétaro.

Jalisco lleva tres semanas presentando cifras a la baja en el contagio del Covid-19, pese a ello el Gobierno Federal pide seguir acatando los protocolos sanitarios para lograr una mayor reducción de la pandemia.

Mientras tanto, dos vacunas más avanzan en su fase 3 de investigación en México: Novavax y Curevac, las cuales de avanzar en su proceso también iniciarían la producción masiva para concretar ventas a nivel mundial.

Casos de Coronavirus y reactivación en Jalisco

A continuación te mostramos las cifras actualizadas de la pandemia del Covid-19 en Jalisco:

COVID-19 EN JALISCO (Último reporte de la Secretaría de Salud de Jalisco) CASOS NUEVOS TOTAL CONFIRMADOS 1,188 207,732 DESCARTADOS 3,185 370,298 SOSPECHOSOS Na 21,700 DEFUNCIONES 15 9,057

¿Cómo sé si tengo COVID-19 y dónde solicito mi prueba?

Y como la pandemia del coronavirus aún no acaba, te recordamos los síntomas que presenta alguien que podría estar contagiado de COVID-19: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Si tienes alguno de los síntomas solicita tu cita para que te hagan una prueba que confirme o descarte que posees el virus SARS CoV-2.

Actualmente en Jalisco se aplican tres tipos de pruebas para detectar casos de Covid-19:

Pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen un nivel de especificidad y certeza mayor. Pruebas de antígenos: recientemente comenzaron a aplicarse en Jalisco. Esta nueva prueba diagnóstica se realiza mediante un hisopo con el cual se obtiene una muestra nasofaríngea. Sin embargo, los resultados de las de antígenos están listos en 15 minutos, ya que permiten identificar una proteína conocida como “S” o “Spike” del virus SARS- CoV-2. Pruebas serológicas: tenemos a las pruebas rápidas, que si bien no identifican el ARN del virus como las PCR, sí detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o ha estado infectado.

Para solicitar que se te aplique una prueba para descartar o confirmar un contagio de Covid-19 en Jalisco hay dos líneas telefónicas en donde se puede hacer el trámite sin costo alguno:

Línea del sector salud de Jalisco 33 38 23 32 20

Línea telefónica de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01

Vía telefónica, expertos en la salud crearán tu archivo médico y te agendarán una cita para aplicarte una prueba de COVID-19 y los resultados te serán notificados en un lapso de 24 a 72 horas.

¿Qué debo hacer si tengo Covid-19?

De salir positivo (a) a Covid-19, la Secretaría de Salud de Jalisco emite las siguientes recomendaciones en caso de que el enfermo permanezca en casa:

Para quienes tienes personas contagiadas de coronavirus en casa, la Secretaría de Salud recomienda que solo una persona cuide al paciente, que esta no esté en condiciones de riesgo y que tenga la precaución de usar usar guantes desechables y ropa protectora, como una bata de tela o desechable. La higiene de manos es esencial antes y después de quitarse los guantes.

El paciente debe estar ubicado en una habitación bien ventilada y de ser posible solo o mantener una distancia de al menos un metro de él o ella. Si se trata de una madre lactante, ella debe usar cubrebocas y tener una higiene de manos cuidadosa y frecuente cuando esté con su bebé. El paciente debe salir lo menos posible del cuarto.

En cuanto a las medidas de higiene, la SSJ recomienda que los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón después de su uso, se deben limpiar y desinfectar con cloro diluido una vez al día las superficies tocadas con frecuencia, como muebles del dormitorio, las superficies del baño y el inodoro, no agitar la ropa sucia del enfermo y lavarla, al igual que la ropa de cama y toallas, con detergente regular y agua, o con lavadora a una temperatura de 60 a 90°C.

