Jalisco es el segundo estado con menor desigualdad de México: asegura Alfaro y entrega 18 MDP a Mezquitic

Guadalajara, Jalisco.- “Jalisco es ya el segundo lugar con menor nivel de desigualdad de todo México”, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro durante la presentación de la estrategia de seguridad alimentaria el día de hoy en el Museo Cabañas.

Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que no fueron presentados en gráficas como otros datos, mencionó que Jalisco se posicionó en dicho lugar, además de asegurar que el estado también es segundo lugar en generación de empleos en la etapa de recuperación de la pandemia.

El plan de inversión para la estrategia de seguridad alimentaria en el estado consta de más de mil 273 millones de pesos distribuidos de manera distinta en cada municipio, pues aseguró que no es “parejo”, pues se “apoya más a quien más necesidades tiene”.

Por lo que fue el municipio de Mezquitic el que recibió el apoyo mayor de 18 millones 600 mil pesos: “hoy en Mezquitic está ya arrancando la producción de semillas de girasol que nos va a permitir darle empleo a cientos de personas“, mencionó tras asegurar que el municipio ya está dando resultados sobre la inversión productiva.

“Hemos roto récords históricos de inversión extranjera directa, estamos rompiendo todos los récords en exportaciones [...] “nuestro estado es la locomotora de la economía nacional”, aseguró a las y los asistentes.

Agregó que el crecimiento económico del estado ha sido de una manera “justa”: “Pero teníamos el reto de que ese crecimiento no generara más desigualdad, [...] porque no tiene sentido crecer si no es a partir de que la riqueza puede distribuirse de una manera más justa”.