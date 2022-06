Jalisco es el tercer estado en agresiones reportadas contra la comunidad LGBT+: plataforma Visible

Jalisco.- El estado de Jalisco ha registrado 29 agresiones a personas de la comunidad LGBT en lo que va del año, lo que lo coloca como el tercer estado con ataques a esta población solo por debajo de Ciudad de México y Estado de México, con 57 y 31 incidentes respectivamente, informó la plataforma web Visible.

La agresión verbal es el ataque más frecuente, con 9 reportes, seguido por la violencia psicológica con tres incidentes y el impedimento a la entrada a negocios, en tres ocasiones.

"Mi maestro me trató de forma ofensiva, exponiéndome y haciéndome sentir vulnerable frente a toda mi clase pues se refería a mí como 'ella', además de decirle a todos que los hombres tenían pene y las mujeres vagina y todo se reducía a los genitales", contó un adolescente trans, que levantó su reporte a través de la página de Visible.

Visible ha documentado que desde el 2019 Jalisco se ha mantenido como el segundo estado con más violencias hacia personas de la diversidad sexual, sólo por debajo de la capital del país.

"Mis vecinos me han ofendido, agredido y amenazado de muerte durante años por ser gay. Soy mayor de edad, con discapacidad y saben que vivo solo y me molestan porque saben que no me puedo defender", fue otro de los testimonios que llegó a la plataforma, esta vez de un hombre gay de entre los 51 y 60 años residente de Zapopan.

La plataforma Visible recibe reportes de violencia hacia la comunidad LGBT+, de parte de víctimas o testigos.

Por su parte la CEDHJ aceptó que existe trabajo por hacer por los derechos de la comunidad LGBT+, a pesar de los avances logrados reconocidos en el "Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ en Jalisco 2022".

Asistentes a la marcha del Orgullo en Gaudalajara 2022

"El informe evidencia la falta de protección que aún persiste en el estado relativo a la individualización de las violencias que sufre este sector, radicadas en un primer momento con la falta de abordaje e incorporación del lenguaje incluyente dentro de los espacios institucionales, así como la naturalización de los discursos de odio", se lee en el documento.

"(Tambien) los estigmas, estereotipos, jerarquía sexual, binarismo de sexo y género, así como la persecución de los crímenes de odio como delitos autónomos y justiciables dentro del espectro penal", asegura el informe.

Por lo que la CEDHJ invitó a las autoridades a impulsar la penalización de discursos de odio y crímenes de perjuicio en contra de la población diversa, implementar un protocolo integral en la actuación ministerial sobre las posibles líneas de investigación que contemplen los posibles crímenes de odio tomando en cuenta las particularidades de cada identidad y expresión de género.