Jalisco inicia entrega uniformes y útiles del ciclo escolar 2022-2023; 8 municipios no cooperaron

Guadalajara, Jalisco.- Hoy fue enviado al interior del estado de Jalisco el primer embarque de paquetes escolares que serán entregados a los niños y niñas que cursarán educación básica en el próximo ciclo escolar 2022- 2023, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario emecista, lamentó que en esta ocasión 8 de los 125 municipios con que cuenta Jalisco se negaron a realizar la aportación económica para llevar a su respectiva entidad el beneficio que se otorga a través del programa Recrea educando para la vida.

"Por razones que no entiendo, 8 municipios decidieron no entrarle. Ellos tendrán que responderle a su gente de por qué no hicieron realidad este programa", expresó en un video que subió a sus redes sociales y más tarde el departamento de prensa dio a conocer que los municipios señalados son Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Magdalena, San Cristóbal de la Barranca, San Julián, Tamazula, Zacoalco de Torres Y Zapotlanejo.

Al respecto, Alfaro Ramírez añadió que los presidentes municipales que "no entiendan la importancia que tiene este programa pues tendrán que dar la cara y tendrán que explicar sus razones", pues dijo, que el objetivo que tiene el programa es "incidir, no solamente en apoyo a la economía de las familias, sino en bajar la deserción escolar".

110 diseños diferentes de uniformes se realizaron para el Ciclo Escolar 2022-2023. Foto: Gobierno de Jalisco

En los 117 municipios restantes, el gobernador de Jalisco señaló que se realizó una inversión compartida de mil 200 millones de pesos, aportando este año gobierno estatal 650 millones 609 mil 600 pesos y los gobiernos municipales 533 millones 561 mil 606 pesos.

Dicha inversión permitirá entregar su paquete completo con mochilas, útiles, uniformes y calzado a poco más de un millón de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de los 9 mil planteles beneficiados de las diversas regiones de Jalisco, para los cuales se hicieron diseños especiales.

Enrique Alfaro superviza el calzado de piel que será entregado a los alumnos de acuerdo a sus necesidades y costumbres. Foto: Gobierno de Jalisco

"Son 110 tipos de telas diferentes para hacer los uniformes... (de) zonas específicas, con diseños específicos", exclamó el mandatario.

Ramón Demetrio Guerrero Martínez, subsecretario de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales de la SSAS, especificó que aunque hoy se envió el primer embarque al municipio de Tizapán, los envíos a los planteles escolares se harán a lo largo de junio y las entregas directas a los alumnos beneficiados serán del 4 al 15 de julio.