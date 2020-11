Jalisco iniciará en diciembre desconversión de hospitales que atienden a pacientes con Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- ¡Misión cumplida! Después de atender a cerca de 7 mil pacientes contagiados con COVID-19, los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) y el Centro Médico de Occidente (CMO) serán desconvertidos para retomar la atención médica que ha quedado rezagada por darle prioridad al combate de la pandemia del coronavirus.

Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, fue quien dio la noticia del cambio que se realizará a partir del mes de diciembre en los hospitales ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto gracias a un descenso en el nivel de ocupación de camas hospitalarias.

“Ningún hospital a llegar al 100% de su capacidad más que algunos hospitales privados en algunos momentos, pero el porcentaje de ocupación hospitalaria permanente en Jalisco nunca he rebasado el 30%”, explicó el secretario de salud, argumentando que la desconversión de los hospitales no ocasionarán mayor problema entre la sociedad jalisciense.

“Estuvimos platicando con el doctor Jaime Andrade y la idea es que en las próximas dos semanas ya no habrá casos COVID, ya no se está admitiendo, estamos dejando que los pacientes que están ahí se recuperen, pero ya no habrá admisiones nuevas"