Jalisco inseguro, Fiscalía corrupta: acusan colectivos de búsqueda de personas desaparecidas

Guadalajara, Jalisco.- ¿Tiene un padre qué agradecer a las autoridades el que hallen muerto a su hijo, menor de edad, luego de que fue raptado del interior de su casa? Los colectivos de búsqueda de desaparecidos de Jalisco indagados responden que ¡NO! Por el contrario, cuestionan ¿Por qué tuvo que desaparecer?

Hasta el 2021 Jalisco fue considerado como el estado con más personas desaparecidas (más de 15 mil) en toda la República Mexicana y el hallar alguna de ellas, aunque sea muerta, se ha convertido en una buena noticia para los familiares que sufren el dolor y la angustia de no saber del paradero de un ser querido.

Las palabras de David Salomón Puertos estremecieron a propios y extraños, quien, entre lágrimas, este fin de semana agradeció que su hijo de apenas 16 años de edad e identificado como Eduardo Salomón Puertos Gaytán halla sido localizado sin vida en una vivienda rentada en pleno Centro de Tlajomulco de Zúñiga e irónicamente a escasos metros de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.

"Es aberrante, es insultante, para las víctimas tener que agradecer algo que no están haciendo (las autoridades). Desgraciadamente, lo que estamos viviendo las víctimas, es tan humillante que hay que agradecer —lo interrumpe un nudo en la garganta— Es humillante, ¡no podemos estar así! Es insultante que un padre de familia tenga que agradecer por algo que no debió haber pasado".

Fueron las palabras que hoy dijo a DEBATE Héctor Rodolfo Flores González, fundador y secretario del colectivo Luz y Esperanza, quien se unió a una marcha en la capital de Guadalajara para exigir seguridad para que no haya ni un joven más víctima de desaparición forzada, además de pedir justicia para quienes ya figuran en la lista de desparecidos, como su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, quien también fue sacado del interior de su casa el 18 de mayo del 2021, presumiblemente por agentes policiacos de la Fiscalía de Jalisco.

Yesenia, integrante de los colectivos Más por Tlajomulco y Entre cielo y tierra, señala que a pesar de las amenazas de muerte seguirá participando en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, entre las que se encuentra su hermano Roberto Amezquita Benítez. Foto: Carolina Solís

"Ni adentro de su casa esta uno ya seguro. También a mi hijo se lo llevan a las seis de la mañana de su casa ... realmente no sé qué esté pasando en el estado aparte de una ineficiencia y corruptela por parte de Gobierno porque es imposible que esto se dé sin la participación activa del Estado, eso es muy claro por más que lo quieran esconder y disfrazar... Es una realidad que muchos grupos dentro de la Fiscalía trabajan con el crimen organizado y no solo en Fiscalía, en todas las áreas", acusa.

¿FISCALÍA DE JALISCO AMENAZA A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS?

Pero la inseguridad que se vive en Jalisco, una de las seis entidades con más homicidios dolosos cometidos en todo México, no solo afecta a quienes ya están desaparecidos, también golpea de manera constante a los familiares que se atreven a alzar la voz y exigir a las autoridades de la Fiscalía Estatal que hagan su trabajo.

Yesenia Amezquita Benítez, integrante de los colectivos Más por Tlajomulco y Entre cielo y tierra, hoy también marchó por las calles de Guadalajara siendo esta la herramienta más fuerte con que cuentan para visibilizar lo que, dice, las autoridades de todos los niveles de gobierno intentan ocultar.

"Yo creo que si a la mamá del narcotraficante más grande de México nuestro presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) le ayudó a sacar una visa humanitaria para que fuera a verlo a Estados Unidos, también así se deberían de preocupar por cada persona que no tenemos dinero, que no somos hijos de políticos o que no tenemos influencias... ¿Por qué no viene a Jalisco y dice a ver cuántos desaparecidos hay aquí?... Es un tema que a la ONU le impactó y por eso viene, pero cuando nuestro presidente viene aquí es un tema que jamás se toca... este es un tema que las autoridades han dejado a un lado y han tratado de silenciarnos", reclamó la activista.

Entre el intento de apagar las exigencias de justicia de Yesenia Amezquita Benítez hubo amenazas de muerte, las cuales también hubo para Héctor Rodolfo Flores González. Ambos acusan que estas se gestaron desde el interior de la Fiscalía de Jalisco, organización que califican de corrupta.

"Yo recibí amenazas en el 2019... estoy segura, que fueron las amenazas por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco ya que yo tenía un solo número para la Fiscalía y para la búsqueda de mi hermano, no usaba mi teléfono particular, entonces cada vez que yo acudía a la Fiscalía eran llamadas (de amenazas) … Un día recibí una amenaza dándome 24 horas para que me fuera del estado. Obviamente por miedo te vas, duré un mes fuera y luego regresé", cuenta Yesenia.

¿Hay miedo tras su retorno y al seguir participando en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco? "¡Ya no!", responde ella y agrega "yo no tengo hijos, mi única preocupación eran mis sobrinos y era mi padre, se fueron de aquí de Jalisco, yo me regresé y perdí ese miedo".

Los sentimientos que ahora la embargan, dice, son "esa impotencia, ese coraje y esa rabia de saber que hagas lo que hagas no tienes una respuesta. Puedes ir a arrodillártele a la gente mala, como a la gente que supuestamente debería de ayudarte, y lo único que recibes son amenazas, lo único que recibes son negativas, lo único que recibes es que te tengas 5, 6, 7 horas sentada en una silla para que lo único que te digan es que la persona tuvo que salir de emergencia. Eso es lo que más duele", exclama con lágrimas en los ojos.

Las amenazas y actos intimidatorios por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco también llevaron a Rodolfo Flores González a tener que dejar su hogar, en Guadalajara, pues su vida estaba en juego.

Héctor Rodolfo Flores González, padre de Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido el 18 de mayo del 2021, y fundador y secretario del colectivo Luz y Esperanza el cual a pesar de apena tener tres meses de fundado ya cuenta con el reporte de 51 personas desaparecidas en Jalisco. Foto: Carolina Solís

"En mi domicilio, en la madrugada, iban y golpeaban los portones... yo alcance a ver que eran de la Fiscalía porque traen su gafete... Estuvieron durante varios meses intimidándome en mi domicilio, siguiéndome y una serie de cosas... con miedo siempre porque en las tardes se ponían unos carros afuera a intimidar".

Añade que tiene esperanzas de pronto encontrar a su hijo, quien actualmente tendría 20 años de edad, pues dice haber recibido información de que aún estaba en manos de autoridades, quienes se han negado a liberarlo.

“Entra un grupo armado, dicen que son de la Fiscalía, voy a Fiscalía a buscarlo, me dicen de la unidad de detenidos que a las 10:30 se lo llevan al penal... cuando empiezo a hacer mis preguntas incómodas, por qué no había orden de aprehensión, se rompe la comunicación con ellos y empiezan a negar la detención y hacer las amenazas... Me dijeron que hace tres meses iban a soltar a mi hijo, pero que un jefe de Fiscalía, de la calle 14, habló y que dijo que no, porque yo traía un desmadre... No sé realmente qué, pero de que Fiscalía tiene algo que ver ¡tiene algo que ver, aunque no lo acepten!", dice Héctor Rodolfo Flores González.

UNA LUZ DE ESPERANZA EN EL CAMINO

Las esperanzas de quienes integran los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco actualmente se centran en las indagaciones que hacen a título propio, a pesar de los obstáculos que les ponen las autoridades locales, y al apoyo que esperan recibir por parte de los miembros de la ONU.

Pocos cambios auguran con la llegada de Luis Joaquín Méndez Ruiz como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

"Mientras no haya un cambio en la voluntad de la Fiscal Blanca Trujillo ¡no va a pasar nada! Porque ella es la titular y no da atención ni a los colectivos, ni a las víctimas, por más que uno lo solicite... Nunca da la cara la Fiscal", acusó Héctor Rodolfo Flores, del colectivo Luz y Esperanza.

Yesenia Amezquita, miembro de los colectivos Más por Tlajomulco y Entre cielo y tierra, tiene fe en que se logren resultados positivos con la primera búsqueda de campo que se realizará en Jalisco a finales del presente mes, en el cual se unirán varios colectivos de Jalisco y de todo México, además de la Comisión Local de Búsqueda (CLB).

Los manifestantes se reunieron hoy en la Glorieta de los Desaparecidos de Guadalajara, Jalisco. Foto: Carolina Solís

"Yo creo que lo que más va a pegar, donde a lo mejor se va a humanizar un poquito la sociedad, será cuando empecemos la búsqueda de campo, donde vean que ya estamos buscando y encontrando personas, habrá más quienes se animen a denunciar", dijo y añadió que otra lucecita de esperanza es el apoyo que la ONU dijo daría a los colectivos dela entidad. "Estamos esperando ver que trabajos van a hacer... quedaron de volver... ¡Quedaron de programarse iniciando el año!", exclama a manera de recordatorio.

La mañana de hoy, tras la misa de cuerpo presente del menor raptado y asesinado, Eduardo Salomón Puertos Gaytán, su padre David Salomón Puertos, habló con los medios de comunicación y lanzó una puntual petición a las autoridades de Jalisco:

"¡Gracias porque esto terminó! Pero hay muchos padres que aún no los encuentran, que no han encontrado a sus hijos, a su padre, a sus hermanos, por ello ¡pido por Dios!", pido al gobierno, a las autoridades, que, así como nos ayudaron, los ayuden a ellos a encontrarlos. La justicia se encargará de lo demás y Dios todopoderoso se encargará de darle paz y sanación a sus corazones... ¡Y que ningún niño vuelva a desaparecer así!", concluyó el padre de “Lalo” quien fue encontrado cercenado y junto a otro cadáver más.