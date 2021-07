Jalisco invertirá 15 mdp en tratamientos oncológicos y creará registro nacional de niños con cáncer

Guadalajara, Jalisco.- Una inversión de 15 millones de pesos para la compra de tratamientos oncológicos y la creación del primer registro nacional de menores de edad con cáncer fueron anunciados hoy el Gobierno de Jalisco.

El anuncio fue dado luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo una reunión con asociaciones civiles y familiares de niños y niñas que padecen cáncer en la entidad y que actualmente padecen de la carencia de tratamientos oncológicos para ganar la luchar a enfermedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras el encuentro, Alfaro Ramírez destacó que su gobierno asumirá "un compromiso sólido de garantizar que en Jalisco no haya un solo niño, una sola niña con cáncer que no tenga tratamiento, que no sea atendido".

Durante la charla, el gobierno de Jalisco y las asociaciones civiles que apoyan a los pacientes con cáncer en su lucha acordaron instalar una mesa de trabajo permanente con la finalidad de ampliar el abordaje del tema, crear un registro nacional para ilustrar en términos reales la gravedad del problema y analizar las necesidades presupuestales.

"Por medio de esta mesa permanente se creará un registro nacional para ilustrar en términos reales el número de infantes afectados, el tipo de cáncer que padecen y las necesidades presupuestales que se requieren para atender el problema"

Especificó el gobierno de Jalisco.

Lee más: Jalisco: justicia para paramédicos asesinados en Zacatecas

Alejandro Barbosa Padilla, fundador de la asociación Nariz Roja, celebró el interés y apoyo brindado por parte del Gobierno de Jalisco.

"Hemos llegado a acuerdos muy positivos para toda nuestra comunidad, a sabiendas que en Jalisco no solamente atendemos jaliscienses, atendemos gente de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y de otros estados... Creo que esto va a ser punta de lanza, será una nueva página en la historia del cáncer”

Dijo el psicólogo de profesión y activista.

Nariz Roja es una asociación civil que surgió en Jalisco y actualmente apoya con la adquisición de medicamentos oncológicos a cerca de mil 200 pacientes originarios de este estado, Veracruz, Nayarit, Chihuahua, Oaxaca y Puebla..

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anuncia apoyos económicos para los niños con cáncer

Finalmente, el gobernador de Jalisco resaltó la importancia de que la sociedad en general siga apoyando a asociaciones civiles en esta lucha contra el cáncer.

El mandatario también propuso formar un fondo económico que facilite a pacientes con cáncer la posibilidad de solventar sus tratamientos oncológicos, los cuales, según Alejandro Barbosa Padilla, mensualmente pueden ascender a 17 mil pesos, en caso de un menor de edad, y los 50 mil pesos si el enfermo es una persona adulta.

Lee más: Hotel de Centro de Guadalajara en riesgo ante sismo: SCT

“Estoy convencido de que los jaliscienses sabrán aportar su granito de arena, pero también con recursos privados, se pueda lograr la bolsa que se necesita para atender un problema tan complejo, estamos listos para trabajar y para alcanzar estos acuerdos que son muy importantes para Jalisco”

Concluyó Enrique Alfaro Ramírez.

En NARIZ ROJA lo único que golpeamos es al cáncer.

Gracias por no dejarlos solos y solas en esta terrible batalla.

El amor todo lo puede, el amor ganará !! pic.twitter.com/cThWaHKO6Z — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) July 2, 2021

Síguenos en