Jalisco lanza SumArte Fondo para artistas con inversión de 20 millones

Guadalajara, Jalisco. – SumArte en casa es el nuevo Fondo que lanzó el Gobierno de Jalisco al cual se le destinaron 20 millones de pesos, así lo anunció el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, a través de un boletín de prensa.

El Fondo SumArte en casa, apoyará a 2 mil 500 artistas del estado, con una entrega única de 8 mil pesos por persona, como parte del Plan Jalisco COVID-19, así lo informó el primer edil de Jalisco.

Enrique Alfaro, señaló que seguir haciendo arte y cultura desde nuevos escenarios puede ser un gran reto para el estado, pero agregó que confía en la creatividad de sus artistas, a quien pide su acompañamiento en los escenarios que le pueden deparar al sector por la pandemia del Covid-19.

“Mi compromiso con la cultura no es nada más un asunto de discurso, soy un convencido de que no se puede transformar a una sociedad si no nos enfocamos en la cultura como medio de transformación. Hemos, invariablemente, incrementado los presupuestos a esta agenda en todas las actividades públicas que he tenido”, señaló el mandatario.

Serán 2,500 beneficiarios de la comunidad cultural, con un monto único de 8,000 pesos. Los beneficiarios participarán a través de la elaboración de piezas creativas en formatos libres de breve presentación, siguiendo las medidas del resguardo. pic.twitter.com/tvlsZsCrZt — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 28, 2020

Este apoyo llega para los artistas jaliscienses quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia por el Coronavirus, resaltó el edil estatal.

“No estamos pensando en retroceder en la agenda cultural de Jalisco, pero se tuvo que hacer un reajuste al presupuesto, sin embargo, tenemos este anuncio que es un respiro para quienes se dedican a la actividad cultural”, señaló Alfaro Ramírez.

Presentamos "Sumarte, en casa" fondo de apoyo solidario al Sector Cultural y Artístico de Jalisco. Con una inversión de 20 millones de pesos, podremos llegar a 2500 artistas y creadores en esta primera etapa.



En nuestro estado, la cultura es sustantiva y fundamental. https://t.co/O7qBhoGVeT — Giovana Jaspersen (@Gio_Jaspersen) May 28, 2020

Giovana Jaspersen García, titular de la Secretaria de Cultura de Jalisco, informó que la convocatoria se publica el viernes 29 de mayo y será a partir del 1 de junio cuando comenzará el registro de los beneficiarios, los cuales podrán pertenecer diferentes disciplinas, de acuerdo a la información estatal.

La funcionaria aclaró que no es un fondo restrictivo, sino incluyente y participativo. Además, toma en cuenta a los 125 municipios donde los coordinadores de Cultura de la SC, estarán registrando a los interesados, en especial en donde se dificulta la comunicación vía internet.

Comenta el proceso y los requisitos para acceder a este apoyo, los cuales pueden ser consultados en https://t.co/Y5MzLDqVLh ,portal en el que deberán registrarse los interesados. pic.twitter.com/tjNcPbn4RM — Cultura Jalisco (@CulturaJalisco) May 28, 2020

“No queremos que los mariachis callen, queremos que los mariachis sigan siendo símbolo de identidad de nuestro estado, símbolo de orgullo de una Declaratoria Mundial por parte de la Unesco y siga reconociéndose a Jalisco en relación a ello”, mencionó Jaspersen García.

Este fue el primer sector en parar ante la pandemia por el Covid-19, dado al cierre de los espacios ante las medidas preventivas y sanitarias, asimismo, será uno de los últimos en activarse, dado que no es una actividad esencial y la aglomeración de personas aún no está permitida en los espacios públicos, de acuerdo a la información gubernamental.

Las artes son siempre un camino. También en esta pandemia, elemento de solidaridad y unión entre las personas.

Agradecida por la sensibilidad y apertura de nuestro Gobernador @EnriqueAlfaroR así como con el trabajo y fuerza de nuestro sector en sus diferentes representaciones. — Giovana Jaspersen (@Gio_Jaspersen) May 28, 2020

Jalisco espera que se puedan replicar en sus calles, en sus barrios y colonias, muestras de arte como en otros países donde se han alegrado balcones con ópera, las ventanas con violines y las azoteas con danza.