Jalisco legaliza matrimonio igualitario, multa terapias de conversión y reconoce identidad de género

Con 26 votos a favor, 8 en contra y 1 abstenciones el Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario, con lo que personas del mismo sexo podrán casarse, no sólo ‘vivir en convivencia’ que es la manera en como se únian con la persona que aman.

