Jalisco más cerca de la recuperación económica: Semana Santa con ocupación hotelera de 61 por ciento

Importante recordar que la Asociación de Hoteles de Jalisco , no es la única en su tipo en el estado, y que representa a 160 hoteles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), integrada también por Haciendas y Casonas de Jalisco y las Asociaciones de la Riviera de Chapala y Tonalá de Jalisco, los datos de Puerto Vallarta, son manejados por la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.