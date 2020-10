Jalisco no debe dinero al SAT, responde Alfaro a AMLO y le enlista obras inconclusas por la federación

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rechazó las declaraciones que hizo este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que dijo que los mandatarios que conforman la Alianza Federalista deben 70 mil millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT)

"Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información”, dijo ayer el presidente de México a lo que Alfaro respondió que Jalisco no le debe nada al SAT.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En contraparte, Alfaro Ramírez, a través de un video publicado en sus redes, declaró que hay una larga lista de obras que han estado paradas por largos meses debido a que no reciben dinero de la federación para avanzar en ellas.

Alfaro Ramírez aclaró que la queja emitida a AMLO no es por la puntualidad con que los estados reciben las aportaciones y participaciones que el Gobierno Federal, porque se han entregado a tiempo, sino que el tema en cuestión es el presupuesto otorgado para el próximo año, el cual presenta reducciones en comparación con este año.

“Lo que estamos nosotros poniendo sobe la mesa es que en realidad el presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año implica una reducción a Jalisco de 9 mil 200 millones de pesos en términos reales”

Dijo el gobernador de Jalisco.

“Si el Presupuesto Federal crece 0.3 por ciento, poquito pero crece, por qué Jalisco tiene una reducción del 8.3 por ciento en términos reales, y particularmente lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa de discusión y la necesidad sobre todo que hemos planteando de convocar a una Convención Nacional Hacendaria tiene que ver precisamente por la manera como se distribuye los recursos de la nación”

Añadió Alfaro en su video.

Entre los proyectos que Alfaro Ramírez dijo que no han avanzado o no están incluidos en el Presupuesto de Egresos de 202, a pesar de que AMLO se comprometió con los jaliscienses en solventarlos durante sus visitas al estado, destacan los siguientes:

El Presidente de México se comprometió con la construcción de la Línea 4 y aunque se tiene clave y registro en la Secretaría de Hacienda hasta el día de hoy no está etiquetado.

Se desconoce la falta de presupuesto para mantenimiento de las vías de comunicación federales.

Se desconoce la falta de presupuesto para el rubro de salud de recursos del INSABI,

No se ha definido el criterio de distribución territorial de la bolsa en materia de salud

No se han asignados recursos para el FORTASEG de apoyo a las policías municipales.

En su mensaje, Alfaro Ramírez, puntualiza que las reducciones en el Ramo 28, 33, 23, subsidios confirmados, subsidios no incluidos en el PEF, subsidios sin asignación geográfica, Ramo 23 sin asignación geográfica, Seguro Popular, y carreteras.

Hay 750 millones de pesos pendientes comprometidos del Fondo Metropolitano asignados a Mi Macro Periférico, tema que no ha avanzado a dos meses de que concluya el año, siendo que la entidad ya cumplió con la contraparte.

En el Libramiento de Puerto Vallarta, compromiso también hecho por el mandatario federal, se necesita la aprobación del FONADIN, proyecto que tampoco cuenta con avances.

Están pendientes 528 millones del Puente Federación compromiso del Fondo Metropolitano y el proyecto interestatal con Nayarit que está en el olvido.

Se encuentran pendientes 424 millones de pesos de los 600 comprometidos con Puerto Vallarta para el programa de mejoramiento urbano

También están pendientes 180 millones del convenio con la Comisión Nacional del Agua, para el saneamiento de las aguas del Río Santiago, al que Jalisco ya lleva invertido recursos importantes en saneamientos de este cauce.

Alfaro Ramirez explicó que por cada cada 100 pesos que ingresan al Gobierno Federal los ciudadanos y empresas de todo el país aportan mediante sus impuesto más del 50% de estos recursos, pero la Federación le regresa a los ciudadanos mediante los Ramos 28 y 33 únicamente el 30% de todo el presupuesto.

“Le aportamos 40 por ciento al gasto de Educación, le aportamos desde Jalisco 43 por ciento del gasto de salud y el 93 por ciento del gasto de seguridad, nosotros le entramos Presidente, pero ¿si nos quitan los recursos cómo vamos a cumplir con esta función?”.

El gobernador también rechazó la idea de quienes mienten diciendo que 9 de cada 10 pesos que gastan los estados son aportados por la federación y explicó que actualmente Jalisco aporta casi el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de este País y se recibe únicament el 1.7% del presupuesto.

“Jalisco no quiere romper con la Federación, somos mexicanos y lo seremos siempre. Nosotros queremos seguir aportando a los estados que menos recursos tienen, pero necesitamos un trato que sea menos inequitativo y menos injustos con Jalisco”

Agregó Alfaro Ramírez y finalmente anunció que la Consulta Ciudadan que anunció se hará en el estado para preguntar a los jaliscienses si se continua o rompe el Pacto Fiscal iniciará a partir de la próxima semana.