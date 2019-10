Jalisco oculta casos de dengue; ya es líder nacional

Guadalajara, Jalsico.- Mientras autoridades del sector salud del estado de Jalisco aseguran que los casos de dengue van a la baja, la Secretaría de Salud federal (Ssa) reveló ayer que Jalisco es líder nacional por el número de casos probables de dengue, con 39 mil 226 personas hasta el corte del 9 de octubre.



Así, el estado de Jalisco supera ya a los Estados de Veracruz y Chiapas, con 32 mil 955 y 13 mil 337, respectivamente.

La Ssa resaltó además que tan solo en siete días aumentaron 657 casos confirmados de la enfermedad. Hasta el 30 de septiembre (semana epidemiológica 39) había 5 mil 47 ciudadanos que eran tratados por dengue; a la primera semana de octubre iban 5 mil 704.



En cuanto a muertes, la Federación solo reconoce 13; sin embargo, en estudio hay 48 decesos asociados a complicaciones del virus que transmite el mosquito aedes aegypti, incluidos los de tres mujeres embarazadas.

Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) admitió ayer que el número de colonias con brote de dengue pasó de 39 a 80.



Pese al incremento de cifras, Fernando Petersen Aranguren, titular de la SSJ, sostuvo que los casos de dengue presentan una disminución.



"Gracias al reforzamiento de las acciones (...), con la suma de esfuerzos tanto federales como estatales, esperamos una disminución importante de casos en las próximas semanas", sostuvo.

"Mariana" no está de acuerdo con el secretario de salud de Jalisco . Desde las 7:00 horas de ayer estuvo en espera en la Unidad Médico Familiar (UMF) 48 del IMSS -en la Colonia Oblatos-, de que un médico la atendiera y de las pruebas para descartar si el malestar general y la fiebre que tenía eran o no indicativos del virus.

"No me resolvieron nada con los estudios (...); entonces, mañana (hoy) tengo que regresar temprano; sacarme la sangre y quedarme desde la siete de la mañana para que me atiendan"