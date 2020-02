Jalisco sin cubrebocas N95 y gel contra coronavirus

Guadalajara, Jalisco.- La escasés de gel antibacterial, cubrebocas y mascarillas N95 que desde hace semanas se empezó a reflejar en el estado de Jalisco hoy se convirtió en un completo desabasto tras la confirmación de dos casos de Coronavirus en México, por parte de Gobierno Federal.

De un total de siete cadenas farmacéuticas y de una ferretería consultadas hoy por EL DEBATE solamente una comentó que posiblemente mañana sería reabastecida, el resto esperará hasta la próxima semana. Pero, lo que la gente está comprando ¿en realidad tendrá efetividad? Los mismos comercios dicen que "No".

Aunque la Secretaría de Salud del país asegura que el riesgo que representa el COVID-19 en México es bajo, la población del estado de Jalisco se ha apresurado a adquirir antibacteriales en gel o spray, además de cubrebocas o mascarillas, sean o no estos del tipo N95 que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud.

Lo anterior se constató durante un recorrido que se hizo a diferentes establecimeintos farmacéuticos y ferreteros ubicados en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, además de una consulta que se realizó de manera anónima a un alto mando del supermercado Walmar, ubicado en Puerto Vallarta.

Ferreterías Calzada:

Una vez que se difundió el brote de coronavirus en China las mascarillas N95 dejaron de llegar a las Ferreterías Calzada de la ciudad de Guadalajara, dijo hoy Roberto Estrada, gerente de la sucursal que está ubicada sobre Carretera a Chapala, casi esquina con Lázaro Cárdenas.

Tras casi un mes de estar solicitando el producto a través de nuevo pedidos sus proveedores les han dado a conocer que este producto dificilmente les será surtidio debido a la alta demanda que han registrado otros países.

Ante esta situación, Roberto Estrada comenta que Ferreterias Calzada han optado por vender otros productos que cumplen una función similar en cuestiones laborales, pero de nada sirven contra el coronavirus.

Roberto Estrada muestra las mascarillas que aún le quedan para vender Ferreterías Calzada; no son N95. Foto: Carolina Solís

"El N95 desde hace mucho ya no llegó, desde hace un mes ya no tenían y te mandaban de estos (enseña una mascarilla contra polvos no tóxicos). Igual tiene para cubrir toda la boca pero es desechable y el N95 tiene más filtros que hace más dificil que pase el virus pues tiene 5 micras y este es solo para polvos".

Tras no encontrar la mascarilla buscada "la gente de todas formas los compra porque se sienten más protegidos", agrega el empleado.

En dicha sucursal por la mañana se vendieron 40 mascarillas para polvos tóxicos y de inmediato fue resurtido con 150 más para satisfacer la demanda, "pero no sé si les vaya a funcionar porque la OMS dijo que el N95 es el que funciona", aclaró Roberto Estrada.

Farmacias Similares:

De manera anónima, una empleada de Farmacias Similares ubicada en el municipio de Tlaquepaque concedió una entrevista a EL DEBATE en la que comentó que desde hace días los tapatíos ya se prevenían de una posible llegada de coronavirus al país, pues los últimos cubrebocas que surtieron en la sucursal donde ella trabaja llegaron el martes pasado y ese mismo día se agotaron.

“Ahorita no hay en existencia, así como llegaron se escasearon y ese de conchita (N95) no lo manejamos nosotros, solo el plisado y el normal".

Farmacia Similares tampoco vende cubrebocas o mascarillas N95. Foto: Carolina Solís

Hoy, tras la confirmación de los dos casos en México, las búsquedas de cubrebocas y gel antibacterial se agudizaron. "En la última hora han venido unas 25 personas y se enojan (por el desabasto de cubrebocas) pero no podemos hacer nada al respecto. Se supone que tenemos pedido para la próxima semana (jueves), pero no sabemos si nos llegue", explicó la empleada.

En cuanto a la venta de gel antibacterial, comentó que aún tienen en existencia, pero son pocos, pues las ventas tan solo en su sucursal se han incrementado hasta en un 70 por ciento.

Farmacia Doctor Descuento

El personal de una sucursal de Farmacia Doctor Descuento, ubicada en la colonia Oblatos, del municipio de Guadalajara, declaró que al igual que otros comercios el gel antibacterial y los cubrebocas se esfumaron a las pocas horas de que fue surtido y los tapatíos tendrán que esperar varios días para de nuevo poder adquirirlos.

"Hasta la próxima semana nos llega, apenas ayer surtieron. Ayer y hoy empezaron a comprar […] ya hay desabasto de cubrebocas y gel antibacterial. Del cubrebocas, la gente quiere del más grueso, pregunta por otro (N95)”, declaró de manera anónima.

Farmacia Benavides:

“Con cinco clientes se me terminaron los paquetes de cubrebocas (18 con diez piezas cada uno). Todo ya estaba vendido desde las 11:00 de la mañana. Ahorita anda mi repartidor recolectando de otras farmacias pero tampoco me quieren prestar porque también están vendiendo. Sería hasta el martes que me surtirían de nuevo", relató Marcíal González, gerente de Farmacias Benavides, al preguntarle sobre la situación que se ha vivido el día de hoy tras confirmarse dos casos de coronavirus en México.

Farmacia Benavides aún tiene a la venta gel antibacterial pero los cubrebocas ya se escasearon. Foto: Carolina Solís

Sobre si su próximo pedido llegue con un abasto mayor al que le suelen surtir debido a la alta demanda que se ha registrado en las últimas horas, Marcial González explicó que la petición ya fue hecha más no le han confirmado si esto será posible.

Los precios a como suelen vender los paquetes de cubreboca son $18.10 el sencillo y $29.90 el plizado, con diez piezas cada uno.

Farmacia de Soriana

Un empleado de la farmacia que posee el supermercado Soriana, de Plaza Oblatos, mencionó que “desde ayer la gente empezó a comprar cubrebocas y gel antibacterial […] han estado comprando de 4 a 5 paquetes (cada persona)”, situación que provocó un desabasto para las primeras horas de hoy.

Aunado a esto, lamentó no poder dar certeza sus clientes sobre cuándo podrían tener más producto a la venta y menos del que solicitan. "La gente llega y pide uno de material grueso”, explicó sin saber que este corresponde al N95.

Walmart Puerto Vallarta:

"Los proveedores, ya surtidos a futuro no tienen, ni de gel antibacterial, ni de mascarillas, ni de Laysol. Ya nos avisó Walmart a nivel nacional, que los proveedores tienen agotados los pedidos y solo hay lo que cada tienda tiene en existencia, pero es poco, en unos días eso se va acabar",

Farmacias del Ahorro:

Al realizar consultas en el sitio web de Farmacias del Ahorro se puedo constatar que tres de las cuatro variedades de cubrebocas que ofrecen a la venta están agotados, quedando únicamente para la venta los cubrebocas que tienen un valor de $351.00. Este en su caja contiene la leyenda "Ahora con protección antibacterial", sin embargo no menciona que tenga la misma calidad que una mascarilla N90.

Farmacia Guadalajara:

Las sucursales de Farmacias Guadalajara al parecer serán las que tendrán surtido más rápido dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues aunque actualmente presentan desabasto tanto de cubrebocas como de gel antibacterial se espera que durante las primeras horas de este sábado sea resurtidas.

“En existencia ya no me quedan cubrebocas ni gel antibacterial. Para mañana ya tendríamos surtido porque el camión creo llega hoy en la noche", dijo Rocío Reyes.

Sin embargo, aclaró que entre la variedad de cubrebocas que suelen vender ninguno es N95. "Por lo que está pasando del Coronavirus, sí se está vendiendo mucho y vienen a buscar unos muy reforzados (N95) pero esos no los vendemos".

Las ventas de pánico, no solo se registraron en Sinaloa, sino tambien en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues de anoche al medio día de hoy se agotaron todos los productos que tenían en exitencia. "Anoche estaba lleno el anaquel y ahorita ya no hay ninguno”, dijo Rocío Reyes, apuntando a un piso del anaquel que luce solo con el letrero del precio del gel antibacterial ($15.00).

Farmacia Guadalajara asegura que mañana podría recibir más surtido de cubrebocas (aunque no sean N95) y más gel antibacterial. Foto: Carolina Solís

Sobre los precios en que esta mañana fueron vendidos los paquetes con 10 cubrebocas en Farmacias Guadalajara, variaron desde los $8.00 (el sencillo) a $35.00 (el más reforzado).

Otra empleada, pero de una sucursal ubicada en la colonia Talpita, del municipio de Guadalajara, explicó de manera anónima que en su sucursal las compras empezaron a aumentar 15 días atrás sin que los clientes tuvieran claro sobre qué caracteristicas deberían de poseer los productos requeridos para que estos hagan la función que esperan. "Solamente llegan y pide cubre bocas, no saben cuál solo llegan lo piden y ya”.

En cuanto al gel antibacterial refirión que aún cuentan con productos y los precios rondan entre los $12.00 y los $42.00, dependiendo la marca.

El gerente del turno vespertino de una sucursal de la colonia Onofre resaltó que “hoy en la mañana había mucha gente desesperada y se nos terminaron”, tanto los cubrebocas como el gel antibacterial. A su vez, también aseguró que mañana sábado la sucursal sería reabastecida.

Mascarilla N95 que debes buscar:

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS las mascarillas N95 crean un sello hermético contra la piel que impide el paso de partículas en el aire de hasta 0.3 micras de diámetro, incluidos agentes patógenos y aunque las partículas del coronavirus miden entre 0.05 y 0.2 micras, generalmente la enfermedad se transmite por las gotas respiratorias de más de 5 micras las cuales pueden ser bloquadas por la mascarilla N95.

Este es el tipo de cubrebocas o mascarilla (N95) que la OMS ha recomendado usar para evitar se contagiado por el Coronavirus, ya que filtra hasta el 95% de los elementos en el aire. Esta en particular tiene el distintivo N95 con letras pequeñas en la parte izquierda. Foto: Carolina Solís

