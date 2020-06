Jalisco tendría 113 mil contagios y 6 mil muertes por Covid-19 en agosto: UdeG

Guadalajara, Jalisco.- Al menos 113 mil contagios de coronavirus y 6 mil muertes tendría el estado de Jalisco para el mes de agosto de seguir con los planes que tiene el gobierno del estado de aperturar cines, teatros, parques y demás espacios públicos por recomendaciones del Gobierno Federal, advirtió esta tarde el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí.

Para evitar este alarmante panorama, el académico recomendó a las autoridades y a la sociedad en general volver a un 50% de aislamiento social y "que la mesa económica reconsidere regresar al plan que nos propuso el gobernador (de Jalisco), Enrique Alfaro... y no hacer caso a las fases que nos está dando el Gobierno Federal".

Villanueva Lomelí dijo que el Gobierno Federal ha cometiendo un error al permitir que se de la reactivación económica en una etapa en que la pandemia aún va en aumento en México (un semáforo rojo ascendente), proceso que inicaron en países como España, Alemania e Italia cuando la pandemia pasó por el pico, luego a un rojo descendente, naranja descendente y finalmente se dio al llegar al verde desdendente, y aún así hubo un auemento en los contagios

Exlcamó el rector, quien recordó que en el estado la pandemia se ha presentado más lenta que en otros estados del país debido a que desde en un inicio las autoridades estatales optaron por buscar vivirla a través de una curva plana, la cual duraría más tiempo pero salvaría una mayor cantidad de vidas.

Respecto a los giros que abrirían a partir del lunes en Jalisco, el académico explicó que en el plan original estaban proyectados realizarse en una Fase 5, sin embargo Jalisco aún continúa en la Fase 0 dentro de ese mismo plan.

Exclamó, al mostar una gráfica en la que explcó que la línea roja sería el ejemplo de la situación que vive actualmente la ciudad de México, estado que actualmente suma 5, 656 muertes por coronavirus.

"Hay que alinearnos a la Federación cuando la Federación esté proponiendo cosas que salven vidas ... y honestamente alinearnos en este momento al semáforo Federal a mi me parece que no es correcto, y que no es lo que le conviene a Jalisco... no caigamos en la tentación"