Jalisco vuelve a semáforo amarillo por alza de contagios de Covid-19; combaten con pruebas y vacunas

Guadalajara, Jalisco.- El estado de Jalisco es una de las quince entidades que a partir del próximo lunes 24 de enero retroceden en el semáforo epidemiológico nacional.

De acuerdo con el informe que anoche emitió la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el estado de Jalisco se encontrará en semáforo amarillo del 24 de enero al 6 de febrero, mientras que Aguascalientes es el único que pasa a color rojo.

Hasta el momento se desconoce si el semáforo amarillo provocará una intensificación en los protocolos sanitarios ya establecidos en Jalisco. Se espera que el próximo lunes nuevamente sesione la Mesa de Salud del Estado, desde la cual se espera se emita un nuevo posicionamiento sobre el tema.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco informó anoche que en las últimas 24 horas en el estado se reportaron 3 mil 594 nuevos contagios de Covid-19, además de 30 defunciones, mientras que otras 26 mil 088 personas están actualmente consideradas como sospechosas de ser portadoras del virus SARS CoV-2.

Con dichas cifras, Jalisco ya acumula un total de 443 mil 642 personas que se han visto contagiadas con Covid-19 desde marcho del 2020 a la fecha, además de 17,809 muertes registradas tras los casi dos años de pandemia.

Jalisco retrocede a semáforo amarillo, mientras que Aguascalientes es el único que está en color rojo.

Y mientras lo contagios de Covid-19 continúan creciendo en Jalisco, las autoridades sanitarias siguen promoviendo la realización de pruebas para detectar casos de Covid-19 ambulantes, además de aplicar vacunas entre la población con la finalidad de evitar casos graves y defunciones en quienes lleguen a resultar contagiados.

Apenas ayer, desde el aislamiento al que está sometido tras haber dado positivo a Covid-19, el gobernador Enrique Alfaro señalaba en sus redes sociales que en Jalisco ya se ha roto récord de pruebas Covid-19 (PCR y de antígenos) realizadas en un solo día, pues el nivel más alto registrado eran de 9 mil 433 dosis, mientras que el pasado jueves realizaron 10 mil 619, esto con la finalidad de encontrar contagios ambulantes, buscar su aislamiento y con ello evitar que la pandemia se siga propagando.

Asimismo, Alfaro Ramírez publicó anoche que llegaron medio millón de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica Astra Zeneca, las cuales estarán destinadas para dos grupos poblacionales: como refuerzo para personas mayores de 40 años y para los mayores de 18 rezagados que no han recibido ninguna dosis.

"Revisa las jornadas activas en gobjal.mx/VacunacionJalisco. Tener tu esquema de vacunación completo, y más aún con el refuerzo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no hagas desidia, no te quedes fuera y, si te toca, vacúnate y no bajemos la guardia", señaló.

Según lo señalado por la Secretaría de Salud de Jalisco, hasta ahora el estado ha recibido un total de 10 millones 328 mil 162 dosis de vacunas contra el Covid-19 de diferentes farmacéuticas y el cargamento que se recibió anoche es "una de las entregas más importantes en número destinadas a nuestro estado".