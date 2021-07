Jimador, ancestral oficio aún vigente gracias al amor con que se infunde en zonas tequileras de México

Tequila, Jalisco.- Un cruzagando y una cerca de púas hacen el papel de checadores de entrada en el campo. Son las 6:46 de la mañana y las gruesas llantas de un autobús con trabajadores a bordo pasa rumbo a La Quemada.

El suelo húmedo por la lluvia que cayó poco antes y largas filas de agave les esperan. Un hermoso paisaje se deja ver conforme el cielo empieza a clarear comprobando que en Jalisco cada mañana son buenos — ¿qué digo buenos? ¡Son ¡mágicos! — días.

Cada paso hace más intenso el olor a hierba. De pronto los cruces de las afiladas coas por las pencas de los agaves se empiezan a escuchar, la música que cada uno trae en su cuadril también. Así inician su día los jimadores.

El pedido de hoy son 20 toneladas de piñas. Para cortarlas están los diestros brazos de 8 hombres y los de dos menores más, ellos tienen apenas unos días de estar aprendiendo este noble oficio que con orgullo les enseñan sus padres.

"¡No! ¿cómo va a ser castigo?", refuta indignado César Torres al preguntarle por qué su hijo está hoy haciendo labores del campo.

Añade mientras levanta el rostro y endereza su cuerpo para dejar en claro la gran satisfacción que siente que su único hijo pueda continuar con esta labor que él también aprendió cuando tenía 16 años.

La llegada de los jóvenes a los cultivos parecería una ancestral práctica de iniciación que se ha ido replicando por generaciones.

José de Jesús, de apenas 13 años, muestra las marcas que en 15 días de trabajo ha sufrido en sus muñecas. Las afiladas puntas de las pencas las ocasionaron. Aun así, con una sonrisa en el rostro, dice que prefiere hacer esto que todas las tareas que le dejan en la escuela.

Su padre, Jesús Reyes, quien lleva 24 años en la jima, voltea a verlo. Le gusta que aprenda, pero aclara que él preferiría que su hijo estudiara. Su intención de llevarlo a los cultivos, dice, es principalmente para mantenerlo ocupado en el periodo vacacional.

Las expresiones de los demás jimadores alientan al alumno de secundaria a decir que también le gustaría ser veterinario.

"Cuando están de recién ellos se les hace facilito, porque no tienen que mantener nada. Ahorita está facilito, pero hay días que está bien pesada la jima, que esta uno aquí todo el día...Y de todos modos le batalla uno (con el dinero) ... (A los aprendices les paga) poquito, les dan nomás pa'l refresco".

Explica.

Hoy toca que cada jimador complete dos toneladas de piña, cada una la pagan en 250 pesos.

Añade César Torres.

Aunque la paga no sea igual para los aprendices, a los padres se les ve realizando un esfuerzo extra, para compensar la poca practica de sus hijos.

En el campo todos trabajan de domingo a viernes. A veces también los sábados, según los pedidos de las grandes fábricas tequileras.

"En el departamento de jima no tenemos un horario fijo de salida, tenemos un horario fijo de entrada, pero de salida no ... es a como se presta el clima... En este tiempo de lluvias, la mayoría de las veces nos vamos tarde"

Confiesa Javier Vera.

Él también se inició a los 18 años en el mundo del tequila, pero lo hizo dando mantenimiento a los cultivos de agave, cuatro años después logró convertirse en el jefe de cuadrilla de jimadores de Tequila Sierra.

Este puesto que le ha ayudado a cumplir sus sueños: ser ingeniero agrónomo, aún está estudiando, pero dice se esfuerza para dale lo mejor a sus tres hijas.

"Tengo que brindar un buen ejemplo y que se sientan orgullosas de su papá, pero principalmente es sacarlas adelante, que no le falten lo que a uno una vez le faltó...

No teníamos los medios ni los recursos suficientes anteriormente (para estudiar), ahorita ya hay un poquito más y le estamos echando ganas a no quedarnos atorados... para progresar y no estar aquí atenidos a un solo trabajo"