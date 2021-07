Jimador, ancestral oficio que se mantiene vigente gracias a la internacionalización del tequila

En Jalisco, el oficio del jimador como el tequila son igualmente dependientes el uno del otro. El ancestral oficio de jimar las peñas de agave utilizando la fuerza del hobre sigue presente a pesar de los avances tecnológicos de los que suele presumir la agroindustria del estado.

Javier Vera, jefe de cuadriga de jimadores de Tequila Sierra.

Ingresó a los18 años a Tequila Sierra, empezó dando mantenimiento a los cultivos y a los 22 llegó al departamento de jima.

El agave que jimaron tenía 5 años de haber sido sembrado, que es el tiempo idoneo para que arroje una producción de calidad.

"Es uy normal, pero a la vez es un orgullo, porque el tequila se exporta mundialmente"

"En esta fuente de empleo, que es lo más común en esta zona... la lógica es trabajar en el tequila, pero no haber opción, pues trabajaría en lo que haya salido"

"De aquí sale para mis estudios y tengo tres hija a las que tengo que brindar un buen ejemplo y que se sientan orgullosas de su papá, pero principalente es sacarlas adelante, que no le falten lo que a uno una vez le faltó"

"Estoy en proceso (de terminar la carrera) de Agronomía, porque no teníamos los medios ni los recursos suficientes anteriormente, ahorita ya hay un poquito más y le estamos echando ganas a no quedarnos atorados, darle pa' delante brindar más prosperidad, para progresar y no estar aquí atenidos a un solo trabajo. Pensando positivos, este es un buen empleo, y pensando negativo tenemos que buscar otras opciones"

"Al igual que cualquier labor de la empresa se ponen puntos de reunión y salimos a las 6:30 de la mañana para estar en campo a las siete... en el departamento de jima no tenemos un horario fijo de salida, tenemos un horario fijo de entrada, pero de salida no tenemos un horario fijo asignado, es a como se presta el clima... "En este tiempo de lluvias, la mayoría de las veces nos vamos tarde"

"En esta empresa nunca paramos la jima, las fechas comunes en que se para la jima es en diciembre pero porque paran todas las plantas, todas las fábricas paran, pero nos dedicamos al monitoreo de predios y a darle un orden de jima para tener en donde empezar en enero otra vez... Aquí no hay un no por respuesta en cuestión de jima o en entrega de agave a la planta"

"Entre más madurez tenga es mejor la producción siempre y cuando tenga los kilos, un promedio de 20 kilos hacia arriba es un tequila bastante bueno porque genera mucha pulpa y menor el rendimiento en fibra"

Entrevista César Torres, jimador de Santa Teresa, municipio de Tequila ahora enseña el oficio a su hijo Roberto Carlos Torres

En Tequila Sierra lleva cuatro años trabajando. Su papá le enseñó el oficio de jimador cuando tenía 16 años.

(250 pesos la tonelada y una tonelada la corta en aproximadamente una hora)

Trabajan de domingo a viernes

"Es el que paga mejor aquí el campo, nos pagan por tonelada, según la toneladas que jimemos es lo que nos pagan ...

Jesus Reyes 42 de Santa Tere

