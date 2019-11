Jorge Vergara: de niño tímido y vendedor de carnitas a magnate

Guadalajara, Jalisco.- Jorge Carlos Vergara Madrigal nunca dejó de crecer en si mismo. Su primer reto fue dejar de ser aquel niño tímido y buleado, al que le costaba trabajo la convivencia con sus compañeros de educación básica, para avanzar en aquel plan de cambiar el mundo que a sus 22 años ya tenía bien trazado en su mente, Omnilife.

En diversas entrevistas, el nacido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de marzo de 1955, relató la disciplina que se requiere para lograr objetivos, dejando en segundo plano el obtener dinero y los cuestionamientos como el que le hiciera su madre en aquella cena navideña de 1990 "¿Y qué pasa si se te mueren tus clientes?"

Con estudio de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, Jorge Vergara se abrió camino en el mundo laboral. Trabajó como mecánico, traductor de textos, vendedor de autos pero todo se veía igual.

Las cosas empezaron a pintar bien a sus 23 años, cuando fue nombrado subdirector comercial de la empresa Casolar, que pertenecía al grupo Alfa, en la cual se dedicaba a los bienes raíces. Pero la crisis económica de 1881 obligó a cerrar a la compañía y como consecuencia Jorge Vergara quedó desempleado.

"(Un amigo) me dice 'dedícate a tu hobbie, eso va a ser un gran negocio' y me dijo ven a cocinar y me puse a cocinar carnitas de puerco. Me empezó a ir mas o menos bien, me levantaba a las cuatro de la mañana para freir las carnes, se las vendía en aquel entonces a los de las tortas ahogadas y me empecé a dedicar a hacer la carne y las salsas a los torteros, entregar las a las 6 de la mañana para irme a abrir mi propio changarro y así trabajaba todo el día. Después de cerrar las carnitas a las tres de la tarde abría mi restaurante italiano, me acostaba a las 12 de la noche.Dormia cuatro horas todos los días", relató en una charla de TedX Juriquilla.

Pero el ritmo tan pesado de trabajo ocasionó estragos en su salud viéndose orillado a consumir suplementos nutricionales, en la empresa para la cual posteriormente trabajó.

Se acababa de casar cuando Herbalife llegó a su vida y de inmediato se convirtió en uno de los distribuidores mas importantes, primero de México y después de Latinoamérica, llevando los productos a Francia, España y liderando las ventas en Estados Unidos.

"En aquel momento me tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas, hasta que llegó el momento que se me atoraban en la garganta. Yo le propuse (al dueño de Herbalife) hacer líquidas las vitaminas y me dijo que estaba loco".

Fue en la cena de navidad de 1990 cuando platicó que aquel sueño que había imaginado a sus 22 años de edad ya estaba por concretarse: "Ay mi hijito que bonito tu sueño pero qué pasa si se te mueren tus clientes" le dijo su mamá.

"Todavía no tengo ni producto, ni compañía ni nada y tu ya me estás matando mis clientes", le respondió el pero ese intimidante cuestionamiento no frenó su sueño.

"Bienvenidos a todos, mi nombre es Jorge Vergara y quiero darles la bienvenida a nombre de Omnitrition de México" dijo Jorge Vergara a sus 36 años de edad aquel 11 de septiembre de 1991, cuando presentó su único producto a la venta: Omniplus, el cual era una vitamínico líquido, de un litro y tenía un costo de mil pesos.

Lo que pocos sabían en aquel entonces es que la empresa Omnitrition la inició con la ayuda de su esposa, 6 distribuidores, 3 empleados y una deuda de 10 mil dólares.

"Los primeros tres meses hemos roto varios récords no nomás de México sino inclusive de Estados Unidos", notificó 12 semanas después de la apertura.

Para 2006 ya contaba con una plantilla de 3 millones 800 mil personas, en seis años la subió a 6 millones y aunque después vino un estancamiento en su empresa, para el 2016 ya sumaba medio millón más.

Nuevos sueños llegaron después, siendo el Club Guadalajara uno de los más polémicos que emprendió en noviembre del 2002. "A Chivas lo empecé a visualizar como demonios, cómo estaba la estructura y cómo podía lograr el objetivo y así empecé", explicó en una entrevista con Adela Micha.

De acuerdo con declaraciones dadas en esa misma charla con la periodista explicó que su objetivo era hacer un buen uso de la imagen que tenían los futbolistas entre la juventud.

"¿Cómo lograr crear a 11 líderes mexicanos jóvenes en algo que ayuden a cambiar este país? ¿Cómo lograr que los niños entiendan que la educación, la preparación, la constancia y el buen resultado es lo que hace el éxito en la vida? Esa es la razón inicial del por qué la motivación de comprar las Chivas", explicó.

A pesar de las críticas y los tropiezos contra Vergara Madrigal, el club rojiblanco ganó la Copa MX Apertura 2015 y Clausura 2017.

"A mi me ha costado mucho aprender por no ir a la universidad, tuve que pagar la universidad más cara del mundo, me ha costado mucho aprender de los errores. Todo mundo cree que todo es ganar y no es cierto, pierdes dinero", dijo el empresario entre risas.

Otros de los proyectos promovidos por el empresario y magnate destacan el financiamiento de las cintas "Y tu mamá también", “El espinazo del diablo" y "El asesinato de Richard Nixon", entre otros proyectos.

A su muerte, su Grupo Omnilife tiene presencia en al menos 31 países y cuenta con gran variedad de productos enfocados a la salud y la belleza.

Nunca se quedó en el banquillo esperando que el éxito le llegara. Trabajó y trabajó duro, pero sobretodo se dio la oportunidad de imaginarse un mejor mundo y lo logró.

La clave del éxito según declaraciones dadas por Jorge Vergara es "la creatividad y la imaginación es la base de esta parte del éxito. Cuando tú decides cambiar tu mente, tu inteligencia emocional y tu inteligencia acá arriba y decides cambiar tu actitud puedes lograr muchas cosas en la vida [...]Todos tenemos lo mismo la diferencia es que yo sí creo que lo tengo y lo uso".