Joven con discapacidad rompe límites y llega a la UNAM 

Jalisco.- La discapacidad a veces está en los límites que la mente se impone y no en lo que el cuerpo no puede hacer.

Eso fue lo que Matías Alaniz Álvarez, de 29 años, se demostró a sí mismo y a los que lo rodean: que la paciencia, la perseverancia y el interés propio por salir adelante pueden transformar al mundo.

Todos los días, Matías, con ayuda de su mamá, se sienta frente a la computadora y navega utilizando su pierna y el botón instalado a un costado de su silla.

Ahí escoge uno de los cientos de libros que guarda en su biblioteca virtual, o escribe algún texto para sus clases, o prepara alguna conferencia a la que haya sido invitado, y siempre chatea con sus amigos a través de WhatsApp.

En la pared detrás de él están colgados sus reconocimientos y diplomas.

Matías nació con parálisis cerebral, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM con mención honorífica y desde el 3 de marzo trabaja como profesor de la materia "Sociedad y Estado en México II", de la carrera de la que se graduó.

El diagnóstico al nacer fue encefalopatía atetoide, una condición que le dificulta el habla y el movimiento, además de que le afecta la visión de manera leve.

Su mamá y su tía fueron desde el principio su apoyo: estuvieron con él cuando aprendió a escribir y tardó 45 minutos en escribir "hola" con ayuda de una computadora.

Pero también son quienes le han dado amor, y le transmitieron la pasión por la lectura y por asistir a la universidad.

"Desde pequeño los asuntos de la vida pública me han llamado la atención. Y me decidí por esa universidad porque mi familia me inculcó que pertenecer a la UNAM era un orgullo y un privilegio", contó.

Los reconocimientos de Matías. Foto: Reforma

Y aunque, según explicó, una de las cosas más complicadas en la carrera fueron los términos filosóficos en la teoría política, Matías reconoció que la tecnología ha sido una gran ayuda para recuperar su libertad y ser autónomo.

También ha sido una herramienta para comunicarse con su mamá, con su familia y que ellos mismos puedan retomar su independencia.

Su objetivo ahora es continuar con la Maestría en Derecho Electoral, pues considera que en México las personas con discapacidad no están bien representadas.

También seguirá con sus clases, sus conferencias, su colección de libros y sus pláticas con amigos.

"A las personas con discapacidad yo les diría que no se limiten a sí mismas, porque hoy en día existen muchas herramientas, y si uno tiene la disposición y el coraje para salir adelante, muchas personas están dispuestas a brindarnos el apoyo", sentenció.