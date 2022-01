Karina busca una mejor vida en Jalisco con su comida de Guerrero; su mamá la inspiró a luchar

Guadalajara, Jalisco. - Comer con Karina es como comer en una casa frente al mar. Con su sabor a la costa grande de Guerrero, la mujer busca una mejor vida en Guadalajara y, aunque las enfermedades o la pandemia lo han complicado, ella sigue luchando por sus hijos.

Karina dejó su hogar en el sur del país para buscar a una mejor vida en Jalisco. Hasta hace poco tenía un restaurante, pero enfermó y después la enfermedad del coronavirus-19 empeoró las cosas y tuvo que cerrar, ahora lucha por volver a abrir otro proyecto gastronómico.

Su restaurante te devolvía al mar. Ella nació cerca de la costa de Acapulco por lo que sabe qué es comer frente al mar, una experiencia que logró recrear en Guadalajara al conseguir en su local colocar hasta hamacas que ayudaron a completar la experiencia.

Ahora es distinto, desde su casa volvió a iniciar a vender comida. La casa donde renta tiene un patio largo donde a la entrada coloca una mesa y unas cartulinas indican que vende lonches y desayunos, pero si se lo encargas, lo mejor es su comida de mar.

Con una parrilla pequeña y carbón, cocina una de sus especialidades, el pescado a la talla. Un pescado de carne blanca adobado con una mezcla de chiles y aderezos que asa directo a las brasas con ayuda de una rejilla o volteador. Se cose lento en la parrilla y cada cierto tiempo le da vuelta.

Karina deja conocer su cocina de Guerrero. Unas pescadillas, empanadas fritas con relleno de pescado o un sope de frijol, acompañados de una salsa tatemada picante y otra sin chile. Si está disponible, te ofrece hasta el comedor de su sala para mayor comodidad, así fue educada.

Karina usa las redes sociales para ayudarse a vender. Captura de pantalla

Su mamá también hace comida en Guerrero, de ella aprendió de la cocina tradicional y verla le inspira para continuar buscando una mejor vida. La tarde del miércoles es tranquila y es en las mañanas donde hay más venta, así que puede esperar a que esté el pescado con plática y sin prisas.

Ella llegó en un primer momento a Guadalajara, hace más de diez años con el papá de sus hijos, pero ante falta de oportunidades, un día su pareja le dijo que se iría a los Estados Unidos. No le creyó al inicio. Sí lo hizo. Se fue y no regresó. Ella y sus hijos volvieron a Guerrero con su mamá.

La vida de las mujeres en su familia siempre es de lucha. El papá de Karina no hacía nada. No tenía vicios, pero tampoco aportaba. No hacía nada. Su mamá trabajó y enseñó a sus hijos que se puede salir adelante. Karina, la más chica de sus hijos, tiene grabado el ejemplo de su madre.

Su mamá vive en Guerrero, aunque casi no mira por un problema en los ojos, la operación es riesgosa y prefiere continuar haciendo tamales. A veces pasa tiempo con su hija en Guadalajara, prefiere seguir frente la costa grande. “Allá se me venden todos”, le ha dicho a su hija cuando se regresa al sur.

Karina tiene su casa en la colonia Morelos en Guadalajara, a unos 10 minutos del centro en Macrobus, pero busca acercarse más al primer cuadro pues siente que tendrá más oportunidades de crecer.

Hace ocho años que volvió a Guadalajara. A su regreso trabajó en la cocina industrial de una fábrica, pero no llego a un acuerdo y ahora decidió abrir su desayunador donde aún llegan trabajadores preguntándose por la sazón de la guerrerense.

El pescado sale en su punto. Casi un kilo de carne blanda es acompañado de arroz y una ensalada. Una vecina le ayuda a atender, aunque ella es la que se dedica a cocina. Su esposo es un tapatío emprendedor que tiene su proyecto de mantenimiento industrial.

Entre ellos se atreverse a soñar y seguir creciendo. A veces la situación económica aprieta, pero no se rinden, así aprendió Karina, a seguir y luchar por un mejor presente y futuro.

Vende desayunos de lunes a viernes, pero los fines de semana es cuando su cocina se luce con los platillos de su tierra, el pescado a la talla o el pozole verde estilo Guerrero. Incluso hay unos camarones "al fregadazo" con la receta original de su mamá que ofrece previo pedido.