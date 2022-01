La Luna de Miel de Sandra está en riesgo por su certificado de vacunación en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - La Luna de Miel de Sandra en Jalisco corre el riesgo de cancelarse pues la vacunaron con CanSino, biológico contra la Enfermedad del Coronavirus (Covid-19) que no es reconocida a nivel mundial y, aunque ya le dieron un refuerzo con la marca Moderna, tiene problemas para corregir su certificado.

El primer problema que presentó la joven recién desposada fue cuando le aplicaron la vacuna Cansino, pues en algunas partes del mundo como Estados Unidos, este biológico no está aprobado por las autoridades de salud, así que de manera oficial ella todavía no estaba vacunada.

Sandra logró vacunarse como refuerzo con Moderna, una marca aceptada para viajes fuera de México, sin embargo, sus problemas no terminaron pues no puede corregir su certificado de vacunación por lo que de manera oficial sólo sigue con el biológico CanSino.

“No quiero que me desaparezcan la CanSino porque sí me la pusieron, pero las otras dos dosis que me pusieron también con número de folio y cita es lo que no me quieren reflejar”, cuenta la mujer para medios locales.

La joven denunció que trató que las vacunas aparecieran haciendo su cambio via electrónica e incluso fue a las oficinas del gobierno federal, sin embargo, nadie la puede o quiere ayudar, mientras la incertidumbre de salir del país crece.

Sandra sólo recibió negativas en la Secretaría del Bienestar en Jalisco, pues le dijeron que, aunque se ponga más vacunas, en su certificado sólo aparecerá la primera dosis que se aplicó, que sería CanSino, sin decirle el motivo de que los otros biológicos no aparezcan.

El tiempo pasa y sólo quiere una solución porque de otra manera perderá su Luna de Miel y el dinero que invirtió junto a su pareja para ese momento especial tras poder casarse.

