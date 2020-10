La Romería 2020, de Guadalajara y Zapopan: ¿Dónde y a qué hora ver la transmisión EN VIVO?

Guadalajajara, Jalisco.- La edición 286 de La Romería este años será en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus, es por eso que hoy te damos a conocer la lista de actividades que tendrá , los horarios y por que canales de televisión o redes sociales serán las transmisiones en vivo para que las disfrutes desde la comodidad de tu casa, tal cual como lo recomendarons las autoridades de los gobiernos municipales de Zapopan y Guadalajara, así como el gobierno estatal y las autoridades eclesiásticas

Extendemos este llamado a participar en la Romería Virtual 2020 desde sus hogares, nuestra prioridad es salvaguardar la salud de las y los feligreses que año con año acompañan la imagen de la Virgen a la Basílica de Zapopan", se lee en el comunicado que este fin de semana emitió el gobierno de Jalisco, en el marco de las celebraciones que tendrán lugar este 11 y 12 de octubre.

"Le pedimos a toda la población no acudir a la Catedral de Guadalajara y a la Basílica de Zapopan. Aquí les presentamos información general de las celebraciones eucarísticas, las cuales se llevarán a cabo a puerta cerrada", añadieron.

A continuación DEBATE te comparte la información intacta que ha dado el Gobierno de Jalisco en torno a la programación de actividades que se realizarán este 11 y 12 de octubre, tanto el municipio de Guadalajara, donde inicia la Romería, como en el de Zapopan, en el cual está la casa de la Virgen María, la cual anualemente es festejada por cerca de 2 millones de fieles.

Programa

11 de Octubre

Misa de Renovación del Patrocinio. 18:00 hrs. Catedral Basílica la Asunción de María. Preside Mons. Engelberto Polino Sánchez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara.

12 de Octubre

Misa de despedida: 6:00 hrs. Catedral de Guadalajara. Preside Mons. Juan Manuel Muñoz Curiel, OFM, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Traslado de la Imagen: 7:00 hrs. Salida de Catedral.

Misa de bienvenida: 8:30 hrs. Basílica de Zapopan. Preside Emmo. Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara.

Todos los eventos serán a puerta cerrada y el recorrido NO será público.

¿En dónde encuentro las transmisiones?

Los fieles podrán participar de manera virtual en esta tradición, que este año cumple 286 años, a través de las siguientes redes sociales, canales de televisión (de señal abierta y de paga) y estaciones de radio:

Redes Sociales:

Facebook del Arzobispado de Guadalajara: https://www.facebook.com/prensaarzgdl/

https://www.facebook.com/prensaarzgdl/ Cardenal Francisco Robles https://www.facebook.com/cardenalrobles/

Prensa Arzobispado de Guadalajara https://www.facebook.com/prensaarzgdl

ArquiMedios https://www.facebook.com/ArquiMediosGdl

Semanario Arquidiocesano de Guadalajara https://www.facebook.com/semanariogdl

OfmJal https://www.facebook.com/OfmJal

Catedral Metropolitana de Guadalajara la Asunción https://www.facebook.com/CATEDRALGUADALAJARA.ORG

Canales de Televisión:

El Sembrador. Canales

293 de Megacable

393 de Total Play.

Televisa Guadalajara. Canales

4.1 de Televisión abierta

153 de SKY

4 de Total Play.

Quiero TV. Canales

10.1 de Televisión abierta

110 de Megacable

170 de Total Play.

TV Azteca. Canales

7.2 de Televisión abierta

248 de SKY

117 de Total Play.

6 de Multimedios. Canales

106 de Megacable

235 de SKY

6 de Total Play.

Megacanal. Canal

151 de Megacable.

Estaciones de Radio:

Radio María, en el 920 de AM.

Radiorama DK, en el 1250 de AM.

Cierres viales y cancelación de servicios

Si sales de casa por alguna actividad esencial toma en cuenta que habrá algunos cierres viales:

Cierre de la Línea 3 del tren ligero.

Lunes 12 de octubre de 5 AM. a las 8 AM. - Cierre de todas las estaciones de la Línea 3 del tren ligero y de 8 AM. a 11 AM cierre únicamente de las estaciones de Plaza Patria, Zapopan Centro y Mercado del Mar.

Cierres viales por La Romería

En Guadalajara, a partir de las 14 hrs del 11 de octubre y hasta las 9:00 hrs del 12 de octubre se mantendrán cerradas las siguientes calles:

De norte a sur Independencia a avenida Juárez.

De oriente a poniente: de calle Degollado / Belén a calle Donato Guerra / González Ortega.

En Zapopan, a partir de las 20.00 hrs del 11 de octubre y hasta las 23:00 hrs del 13 de octubre se mantendrán cerradas las siguientes calles:

Av. Hidalgo en ambos carriles de circulación de Av. Laureles/Juan Pablo II a Calle Matamoros.

5 de mayo, desde Javier Mina hasta Juárez

28 de enero desde Javier Mina hasta Juárez

Emiliano Zapata, desde Javier Mina hasta Juárez

Eva Briseño, desde Javier Mina hasta Juárez

Guadalupe Victoria desde Av. Hidalgo hasta 16 de Septiembre.

Mensaje de la iglesia

Cabe recordar que las mismas autoridades eclesasticas pidieron a la población desde el pasado 2 de octubre acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"A través de los medios van a poder acompañar a la bendita imagen permaneciendo en casa. No necesariamente tienen que salir a la calle a expresarse"

Dijo el cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, durante la rueda de prensa en la que se anunció que la Romería sería en formato virtual este 2020.

"La devoción si es importante manifestarla comunitariamente, pero en esa ocasión, esa devoción, ese cariño, ese amor, que le tenemos a la santísima Virgen la vamos a manifestar en nuestro interior y en el seno de las familias. Vamos a hacer un esfuerzo por permanecer en nuestros hogares, no propiciar grupos en los que se pudiera facilitar el contagio"

Añadió Gabino Gutiérrez, párroco de la Basílica de Nuestra Selora de Zapopan, quien pidió no perder la fe en que pronto acabará la pandemia del coronavirus.