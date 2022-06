La activista Sandra Quiñones denuncia que intentaron raptarla en Fiscalía de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- Sandra Quiñones, activista denunció que intentaron raptarla dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta. La coordinadora en Jalisco del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) aseguró que este intento de rapto ocurrió el 30 de mayo.

El intento de rapto ocurrió en el espacio que hay entre la entrada de personal de la dependencia, el ingreso al juzgado de oralidad y el estacionamiento.

"Fue a las 12:30 del día, a plena luz, cuando una persona me agarra e intenta sacarme de la Fiscalía para subirme a un vehículo; durante todo el tiempo me estuvo amenazando de muerte a mí y a mi familia", aseguró.

Responsabilizó a la fiscalía de cualquier daño que pudiera sufrir, porque asegura que el organismo se ha negado a investigar las causas de este ataque.

"Sobre lo sucedido, la Fiscalía trata de minimizar el hecho, no quiere investigar lo que está detrás de ese ataque, por lo que hago responsable a las autoridades de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta de mi seguridad y de la seguridad de mi familia".

Además la activista aseguró que los mecanismos de seguridad de la fiscalía no funcionan, pues nadie se dio cuenta del intento de secuestro que sufrió.

"No hay control ni seguridad; si existen cámaras de seguridad, lo que pasó el lunes me hace pensar de que no funcionan, ya que nadie en Fiscalía se dio cuenta de lo que pasaba hasta que yo misma acudí corriendo a la caseta de seguridad a pedir ayuda.

"Es preocupante que un espacio que debe de ser seguro se encuentre en total abandono, exponiendo a las y los usuarios del juzgado y de la Fiscalía del centro de justicia".

