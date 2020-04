LadyCasas, rompe cuarentena y agrede verbalmente a policía

Chapala, Jalisco. - Una mujer se hizó famosa al convertirse en #LadyCasas o #LadyChapala, luego de que circulara un video viral en dónde un oficial le solicita que vuelva a su domicilio y ella reacciona con una agresión verbal hacía el oficial.

Ante la situación de emergencia sanitaria, las autoridades de salud del país solicitaron a la población permanecer en casa y no salir en caso de que no fuera alguna emergencia, sin embargo en diferentes ocasiones se ha percibido que ha muchos ciudadanos no les ha importado el confinamiento y han decidido tomar este tiempo como vacaciones.

El ejemplo de está situación es #LadyCasa, una mujer quién aparentemente se dirigia al municipio de Chapala, en donde la mujer mencionaba tenía una casa e iba hacía ese destino para pasar el día.

En el video se puede escuchar que el oficial le indica a la mujer que las actividades recreativas no pueden realizarse y que debe regresar a su domicilio para permanecer en el, ya que está arriegandose y arriesgando a la sociedad.

"Que no es recreativa por una canción [...] cómo crees que yo me voy a arriesgar a ir al malecón o ir a lugares turisticos", señaló la mujer desde su carro a las indicaciones que le señalaba el policía.

El elemento de seguridad hizó incapie "nos esta arriesgando a todos, porque no nos quiere obedecer", mientras la mujer negaba con su cabeza.

"Ya porque tú no tienes una p... casa aparte de donde duermes ¿crees que todo mundo somos igual? [...] que ma....." mencionaba #LadyCasas, mientras retornaba para regresar, ante la declinación del acceso al municipio de Chapala.

El oficial le contesto "Que le vaya bien señora" mientras ella lo agredía con groserias. La mujer fue enviada a su casa luego de que intentaba ingresar al municipio ribereño, mientras violaba la cuarentena.

En una noticia que publicó EL DEBATE, también se señala que muchos jaliciences no tomaron las medidas preventivas y se dirigian de vaciones a diferentes sitios, asimismo, en estos días santos, se registró un gran número de asistentes al Mercado del Mar en Zapopan, en donde elementos de la policía tuvieron que reforzar las medidas preventivas, ante la negativa de la población.