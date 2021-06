Lanza SISEMH convocatoria en Jalisco, para el programa Empresarias de Alto Impacto

Guadalajara, Jalisco.- El día de hoy, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, (SISEMH), dio a conocer la convocatoria para participar en el programa “Empresarias de Alto Impacto”, en Jalisco.

La finalidad de este programa, es impulsar la igualdad en el sector empresarial, mediante la entrega de apoyos económicos, para desarrollar proyectos que incorporen la perspectiva de género.

La propuesta asignada a la convocatoria para Empresarias de Alto Impacto, es de 70 millones 303 mil 478 pesos y que pueden consultar las personas interesadas en el sitio web www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx, los montos son de: $50 mil a $250 mil, según la modalidades que elijan, la convocatoria estará abierta a partir del día de hoy y cierra el 10 de julio.

La Modalidad ‘A’

Está dirigida a mujeres empresarias, o empresas que cuenten con 6 y hasta 100 personas empleadas; en caso de ser persona moral, (empresa), al menos el 50% del capital social debe estar conformado por mujeres. El 60% del apoyo económico deberá ser utilizado en la implementación del proyecto con perspectiva de género y el 40%, en otras necesidades de la empresa.



La Modalidad ‘B’

Está dirigida únicamente a personas morales y pueden participar tanto hombres como mujeres que cuenten con actividad económica empresarial y tengan de 6 y hasta 100 personas empleadas, sin restricciones en la participación del capital social. El 60% del apoyo económico deberá ser utilizado en la implementación del proyecto con perspectiva de género y el 40%, en el pago de seguridad social de las personas empleadas o en el pago de nómina de las mujeres empleadas.

El alcance de las Unidades Económicas que podrán acceder a este recurso, es variable, dependiendo del monto por el que deseen participar, pero va de las 270 y hasta las 1,350 beneficiarias.

“Mientras sigamos teniendo empresas donde no quepan mujeres que tengan hijos pequeños o hijas pequeñas, mientras no tengan los espacios para estar con ellas, para que les acompañen (...) mientras no haya esos espacios en las empresas, las mujeres no cabrán en la industria en Jalisco”, manifestó la Subsecretaría de Igualdad de Género, Alma Álvarez Villalobos, e invitó a las empresas de todas las actividades productivas a sumarse y participar.

