Lanzan alerta sanitaria en Jalisco tras venta de metanol por alcohol

Guadalajara, Jalisco.- Una alerta sanitaria fue emitida esta mañana en Jalisco por parte de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (Coprisjal) y la Fiscalía General del Estado, a raíz de que en la entidad se ha comercializado metanol en lugar de alcohol etílico bajo la marca "El Chorrito", consumo que ha ocasionalo la intoxicación en 83 personas y la muerte en 26 de ellas.

"Se emite la presente alerta al sector industrial, industria farmacéutica y de fabricación de cosméticos, industria alimenticia, a los productos artesanales de dulces y bebidas típicas", declaró Denise Santiago Hernández, titular de la Coprisjal, mediante una rueda de prensa que tuvo en conjunto con el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

En el informe que se realizó esta mañana mediante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de la Fiscalía de Jalisco, Solís Gómez declaró que además de la empresa con domicilio en la Ciudad de México detectada como posible distribuidora del metanol, se ha logrado ubicar a otra más, esta con domicilio en el estado de Coahuila.

La Fiscalía también agregó que a la fecha se han abierto un total de 29 carpetas de investigación en torno a la comercialización de metanol en lugar de alcohol etílico, estando 13 de ellas ya en un proceso judicial.

Además, declaro que ya “hay 8 personas vinculadas a diferentes términos, hay 3 audiencias de formulación de imputación y actualmente hay 2 personas a disposición del ministerio público detenidos por actos en flagrancia por la Fiscalía”.

Del líquido que se distribuyó en Jalisco por parte de las dos pipas, aparentemente procedentes de la Ciudad de México, se han realizado 807 visitas de verificación en 30 municipios inspeccionados alrededor de 37 mil litros de metanol líquido y en productos ya procesados, siendo la última de ellas en una empresa ubicada en Tesistán, municipio de Zapopan, en la cual 20 mil litros de metanol estaban siendo utilizados en la elaboración de gel antibacterial.

Agregó Denise Santiago Hernéndez, titular de la Coprisjal, y recomendó "no adqurir ni utilizar alcohol a granel o envasaso sino solo el que provenga de empresas formales debidamente registradas y cuyo producto presente el certificado de calidad correspondiente de un laboratorio establecido".

La comisionada continuó leyendo el oficio a través del cual tanto la Coprisjal, como la Fiscalía de Jalisco, declaran alerta sanitaria y en el cual se estipula las medidas que tanto las empresas como la sociedad debe acatar:

Si tiene duda de un producto, si presenta un olor o coloración distinta, si la documentación que lo ampara no corresponde con el producto, si el precio al que se le oferta no es proporcional al del mercado no lo adquiera, es adquirir un grave riesgo"