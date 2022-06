'Las Paritaristas' exigen cese del titular de Secretaría del Trabajo Jalisco por denuncia de acoso

Guadalajara, Jalisco.- La agrupación feminista 'Las Paritaristas' clausuraron simbolicamente la Secretaría del Trabajo con el objetivo de exigir que Marco Valerio Pérez Gollaz sea cesado como titular de la dependencia, esto por ser señalado por Georgina Argüello de supuesto hostigamiento sexual.

Cabe mencionar que el funcionario estaba bajo investigación por el supuesto hostigamiento, por lo que Georgina Argüello al no ver avances en la investigación acudió al Congreso del Estado a pedir se realice un juicio político en contra de Marco Valerio.

"Hicimos una clausura simbólica a la Secretaría del Trabajo, pues su titular Marco Valerio ha violentado, revictimizado e ilegitimado de manera reiterada las denuncias por acoso y hostigamiento laboral presentadas en su contra", aseguró Nancy Castañeda, vocera de 'Las Paritaristas'.

"No vamos a permitir que ningún agresor siga en el poder, solapado y con impunidad; necesitamos urgentemente que las autoridades dejen de ser indolentes e incompetentes frente a la emergencia estatal que representa la violencia contra las mujeres; no nos van a callar, ni nos van a detener; su machismo que promueve la impunidad debe parar", agregó.

Los manifestantes lamentaron que el gobernador Enrique Alfaro se refiera al caso cómo “arguendes” y “chismes”, por lo que instaron al congreso local a resolver la solicitud de juicio político.

"Han subestimado a las mujeres que valientemente alzan la voz. No están solas, estamos aquí con ellas. El acoso y el hostigamiento no son chismes, que repitan los servidores públicos hasta que se lo graben: las denuncias de acoso y hostigamiento no son chismes ni mitotes, y se tienen que tomar realmente en serio", expresó Nancy Castañeda.

Cabe mencionar que Marco Valerio ha asegurado que la acusación en su contra “es un asunto concluido”, sin embargo 'Las Paritaristas' afirman que esto es mentira.

De acuerdo con Blanca Paredes, de la agrupación feminista, la Fiscalía había archivado la carpeta de investigación contra Pérez Gollaz, pero se habría reactivado con una nueva denuncia que presentó Argüello debido a que en Internet se abrieron páginas en las que se difundieron imágenes sexuales de ella.

"Él (Marco Valerio) decía que el tema estaba concluido porque en la Fiscalía le hicieron el favor de archivarla (la carpeta de investigación), pero luego se reabre el tema con la nueva denuncia de todos los perfiles y las páginas (de Internet) que le hacen", indicó Paredes.

"Claro que para él es tema concluido porque tiene todo el poder de su lado, y es muy difícil luchar en contra del sistema cuando están en contra de los que tienen el poder", finalizó Blanca Paredes.