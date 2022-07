Las mujeres de Jalisco están muriendo a manos de sus agresores: Alianza contra la violencia vicaria

Guadalajara, Jalisco.- “La justicia tiene que estar al alcance de todas”, explicó Nato Montes, una de las integrantes y cofundadora de la Alianza de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria que busca justicia para todas las madres que han sido alejadas de sus hijas e hijos por su pareja o ex pareja, donde se suman colectivas como Madre yo sí te creo y el Frente nacional contra la violencia vicaria, entre otras.

“Las mujeres de Jalisco están muriendo a manos de los agresores, aquí podemos evitar tanto infanticidios como feminicidios si se escuchan y se legisla a favor de las madres y de las infancias”, mencionó Montes luego de agregar que muchas mujeres están amenazadas de muerte por sus parejas, además de amenazar el bienestar de sus hijos.

La violencia vicaria es cuando un hombre utiliza a las hijas y los hijos como instrumento para hacerle daño a la madre de éstos, la cual puede ser con violencia física y manipulación hacia los niños para evitar que quieran ver a su madre, entre otros tipos de agresiones.

Respecto al caso de Angelito, el pequeño que le fue arrebatado a su madre Ángela por su ex pareja con denuncias de violencia, se convirtió en un caso mediático que llegó a los oídos del gobernador del estado, Enrique Alfaro por los actores políticos de su que son familiares del agresor.

Nato Montes expresó su alegría de que el caso de Ángela haya sido reconocido y llevado a un presunto diálogo, sin embargo, recordó que estas mismas soluciones deben ser para todas las madres víctimas de violencia vicaria, aunque sus agresores no estén involucrados a la clase política: “Tiene agresores lava carros, panaderos, hasta efectivamente que tienen parientes en el gobierno, la violencia vicaria es más un tema de impunidad que de influencia”.

“Que todos los casos sean escuchados, las madres merecen ser escuchadas sin tener que vulnerar sus casos y sus rostros, no todas pueden hacerlo, hay amenazas de muerte en muchos de nuestros casos”.

‘Víctima’ no es igual a debilidad

“‘No te hagas la víctima, tú eres muy fuerte y poderosa y tú puedes salir adelante’, y no. No digo que no sean fuertes y poderosas, pero claro que es necesario nombrarse víctimas y no tenerle miedo”.

Pese a que la legislación para tipificar la violencia vicaria en las leyes del estado de Jalisco ya está presentada, aún no se ha aprobado, y son solo seis estados de la República Mexicana que lo tienen, aún así, Montes explicó que en el estado hay muchos casos aún no denunciados.

“El Estado le tiene mucho miedo a que las mujeres se nombren víctimas porque entonces hay un victimario, y al ser víctimas, el Estado está en deuda con estas víctimas y estará hasta que no consigan justicia”, finalizó.