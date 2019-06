Le aumentan $950 mil al gasto en TV del Congreso 

Guadalajara, Jalisco.- El sistema de radio y televisión del Congreso de Jalisco saldrá más caro de lo que se había previsto.



Para el arranque del canal, este año se presupuestaron 3.1 millones de pesos, pero, la Comisión de Administración del Legislativo decidió incrementar el gasto por 950 mil pesos; así que, en total, los recursos destinados ascenderán a 4 millones 50 mil pesos.

Con la abstención del diputado de Morena , Arturo Lemus, la Comisión aprobó elevar los recursos al sistema de radio y televisión, dinero que se obtendría de 3.4 millones que se generarían de ahorro por la desaparición de siete empleos de base.

Quienes avalaron incrementar el presupuesto al canal del Congreso son Óscar Arturo Herrera, del PT; Sofía Berenice García, del PRI; Rosa Angélica Fregoso, del PVEM; Enrique Velázquez, del PRD; Jorge Eduardo González, del PAN; y Daniel Robles, de MC.

Un monto adicional de 950 mil pesos autorizaron al Canal del Congreso de Jalisco. | Reforma



"Me abstuve de votar porque considero que ya estaba presupuestado el recurso para el canal de radio y televisión, y no vi viable que se tuvieran que destinar 950 mil pesos porque al parecer no dan las cuentas ahí", declaró el morenista Lemus.



"Supuestamente será para la partida 521 que habla de equipos y aparatos audiovisuales, se le quieren transferir 950 mil pesos porque la mayoría del equipo adquirido corresponde a esta partida presupuestal y el monto autorizado inicialmente fue insuficiente para ese fin", agregó.



Añadió que tampoco está de acuerdo con la contratación de 10 empleados supernumerarios que engordarían la nómina del Congreso, lo cual fue aprobado este lunes por la Comisión de Administración.

Hace meses meses el Canal del Congreso Mexicano anunció mayores medidas de transparecia de sus recursos con aplicaciones móviles. | Cortesía

El año pasado, el Canal del Congreso Mexicano informó de la aplicación de los recursos destinados a este rubro y anunció de la aplicación para teléfonos móviles, que busca llegar a nuevas audiencias que no necesariamente están cercanas a los medios de comunicación tradicionales como lo es la radio y la televisión.

Por eso, se busca que en esos 70 millones de usuarios de Internet, es decir, el 59 por ciento de la población mexicana pueda conocer el trabajo legislativo.

En el Canal de Congreso se piensa que en la transparencia y en la rendición de cuentas, que las y los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República deben estar atendiendo conforme a las demandas de la población.

De acuerdo a estos datos de la AMIPCI, de continuar la tendencia de crecimiento de los usuarios de Internet, cerca de tres cuartas partes de la población mexicana pudieran convertirse en usuarios de este servicio en los próximos diez años, y esta es la apuesta a futuro que hace el Canal del Congreso.

También, el Canal del Congreso es un instrumento eficiente y eficaz para fortalecer el parlamento abierto.

De acuerdo a los estudios recientes en una evaluación realizada en un diagnóstico por la Alianza del Parlamento Abierto, realizada a todos los congresos de los estados del país, ninguna entidad federativa contaba con una evaluación satisfactoria en la materia.

Por lo que esta aplicación también puede ser de gran utilidad para que los congresos estatales puedan mostrar una ventana abierta a la transparencia legislativa.