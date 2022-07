Le cae encima barda de dos metros a mujer mientras caminaba en calles de Tlajomulco

Tlajomulco, Jalisco.- Una mujer de 37 años resultó lesionada luego de que le cayera encima una barda perimetral de un predio ubicado en la calle Lerdo de Tejada Oriente al cruce con Juárez Sur en la cabecera municipal de Tlajomulco.

Testigos refirieron que la mujer iba caminando por la calle cuando la barda de dos metros le cayó encima, causándole heridas al caerle los ladrillos.

Unidades de atención a emergencias acudieron a atender el accidente cuando fue reportado a través del sistema C4 Tlajomulco. Paramédicos de Servicios Médicos Municipales valoraron a la mujer y fue trasladada en estado regular para su mayor atención y para descartar alguna lesión de consideración.

Elementos de Protección Civil Jalisco, acordonaron la zona y limpiaron el lugar pues se derrumbaron 10 metros lineales de la barda perimetral, los ladrillos quedaron esparcidos por la vialidad.

Autoridades de Tlajomulco aseguraron que la madre de la lesionada acudió al lugar y afiirmó que reservarían su derecho a denunciar.

“Al sitio acudió la madre de la lesionada, quien refirió que se reservaban su derecho a presentar su denuncia, por lo que Oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco informaron al Ministerio Público, quien no dio mando y conducción, toda vez que la parte afectada no tuvo algún requerimiento y las lesiones que presentó no ponen en riesgo su vida”, afirmaron.

Personal de Obras Públicas derribaron el resto de la barda para evirar se colapse y cause otro accidente.