Le disparan pero la bala no le hizo daño, algo lo salvó

Guadalajara.- A un hombre le dispararon durante un robo en la Colonia San Andrés pero su celular recibió el balazo y a él no le pasó nada.

Eran cerca de las 12:30 horas de hoy cuando un hombre de unos 55 años salió de su casa para ir al banco a depositar el dinero de la compra de un coche.

El hombre condujo un automóvil Nissan blanco con 99 mil pesos en efectivo hasta el Banamex ubicado en Francisco de Ayza y Felipe Ángeles; la víctima no sabía que podía pedir que una patrulla de Guadalajara lo escoltara llamando al 1201-6070.

Con el dinero, el conductor del Nissan entró al banco para depositar el dinero pero no pudo.

Me dice el cajero, a lo mejor no se va a poder porque esta cuenta que me estás dando tiene un límite de depósitos al mes, aseguró el afectado quién por seguridad, prefirió el anonimato.